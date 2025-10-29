Ministar podlegao kritikama: 'HDZ-u moj prijedlog zabrane mobitela u školi glup, a onda Fuchs predlaže isto'

Iako je inicijativu predložila još 2023. te je prošlog tjedna prikupila više od 30 potpisa zastupnika kako bi se ona konačno stavila i na dnevni red Sabora, jučer se u Saboru konačno raspravljalo o prijedlogu nezavisne zastupnice Marije Selak Raspudić koji se odnosi na dopunu Zakona o odgoju i obrazovanju koja podrazumijeva zabranu korištenje pametnih telefona, pametnih satova i tableta u osnovnim i srednjim školama, osim u edukacijske svrhe ili ako je to opravdano medicinskim razlozima. Predstavljajući pred polupraznom sabornicom svoj zakonski prijedlog, Selak Raspudić je uvodno rekla da je to za nju poseban trenutak jer joj je, kao majci dvoje male djece, ta tema važna i bliska jer svi svakodnevno gledamo na koji način mobiteli utječu na zdravlje djece.