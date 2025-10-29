Naši Portali
ZABRANA MOBITELA U ŠKOLAMA

Ministar podlegao kritikama: 'HDZ-u moj prijedlog zabrane mobitela u školi glup, a onda Fuchs predlaže isto'

Autor
Božena Matijević
29.10.2025.
u 20:55

"Uoči okruglog stola u ponedjeljak resorno se Ministarstvo naglo prosvijetlilo i brže bolje potrčalo u javnosti najaviti izmjene Pravilnika s ciljem izbacivanja mobitela iz obrazovnih ustanova, ne samo s nastave, nego i s odmora između satova" poručila je Selak Rapsudić.

Iako je inicijativu predložila još 2023. te je prošlog tjedna prikupila više od 30 potpisa zastupnika kako bi se ona konačno stavila i na dnevni red Sabora, jučer se u Saboru konačno raspravljalo o prijedlogu nezavisne zastupnice Marije Selak Raspudić koji se odnosi na dopunu Zakona o odgoju i obrazovanju koja podrazumijeva zabranu korištenje pametnih telefona, pametnih satova i tableta u osnovnim i srednjim školama, osim u edukacijske svrhe ili ako je to opravdano medicinskim razlozima. Predstavljajući pred polupraznom sabornicom svoj zakonski prijedlog, Selak Raspudić je uvodno rekla da je to za nju poseban trenutak jer joj je, kao majci dvoje male djece, ta tema važna i bliska jer svi svakodnevno gledamo na koji način mobiteli utječu na zdravlje djece.

zabrana mobitela Marija Selak Raspudić Hrvatski sabor

BR
branding16
22:17 29.10.2025.

Raspudička je samo laprdača poput grmoje, bulja, i sličnih levih i desnih koji su najveće političko zlo, sa kojima nikada ne bismo imali hrvatske vlade, pa ni Hrvatske.

SL
slavenZadravec
21:19 29.10.2025.

Vjeronauk (kako ispravno vjerovati u nadprirodne pojave i klanjati se istima) ali ne i vrhunska tehnologija??!? U školama??!?

