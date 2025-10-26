'Velik broj učitelja i učenika podržava zabranu mobitela u školama'

Inicijativu za izmjenom Zakona o odgoju i obrazovanju kojom bi se regulirala uporaba mobitela u osnovnim i srednjim školama u saborsku ste proceduru uputili još lani. Ništa se nije dogodilo. Sad ste prikupili više od 30 potrebnih zastupničkih potpisa kako bi ta tema konačno, po prvi put došla na dnevni red Sabora. Zašto vladajući ne shvaćaju važnost te problematike i odugovlače s raspravom, umjesto da se što prije reagira i tako umanje i spriječe još teže posljedice?

Mi doista po pitanju regulacije korištenja informacijsko-komunikacijskih uređaja u obrazovnom sustavu, jednako kao i općenitog zakonskog promišljanja o zaštiti djece od štetnih utjecaja društvenih mreža i mobitela, jako kaskamo za ostatkom Europe i svijeta. Sad je sve više i europskih zemalja koje poduzimaju konkretne mjere kako bi zaštitile djecu od pretjerane upotrebe mobitela i društvenih mreža te njihovih štetnih posljedica. I EU parlament najavljuje sličnu inicijativu. Dakle, ne postoji nijedno opravdanje da se u najvažnijoj demokratskoj instituciji u našoj zemlji konačno ne povede rasprava o tome na koji način mobiteli i društvene mreže utječu na obrazovne procese i zdravlje naše djece. Ali i više od ovih formalnih argumenata, kao majka dvoje male djece koja svakodnevno promatra svijet oko sebe i razgovara s ljudima, i ja, kao i većina ljudi oko mene, vidim u što se pretvaraju naša djeca, koliko su ovisna o mobitelima i koliko su veliki njihovi poremećaji koncentracije i spavanja, dok im mentalno zdravlje uvelike ovisi o nekontroliranim trendovima na društvenim mrežama. Vrijeme je da konačno nešto poduzmemo.

Utjecaj mobitela i društvenih mreža izrazito je poguban za zdravlje djece i mladih, dovodi do niza psihičkih, emocionalnih i motoričkih smetnji. Što vi predlažete, kako djecu i sam odgojno-obrazovni proces zaštititi i spasiti od još gorih posljedica?

Prvi korak koji možemo učiniti jest regulirati upotrebu mobitela barem u obrazovnim ustanovama na razini cijele države jer je neprihvatljivo da danas imamo situaciju gdje neke prestižne privatne gimnazije itekako paze da njihovi đaci ne konzumiraju mobitele dok su u školi, a na nekim drugim mjestima djeca su po tom pitanju prepuštena sama sebi. Čitav je niz zemalja već maknuo mobitele iz obrazovnih ustanova i napravio istraživanja te dobio iznenađujuće pozitivne rezultate o poboljšanju obrazovnih procesa, a o međuljudskim odnosima da i ne govorimo. To je tek prvi korak prema suočavanju s utjecajem digitalnih tehnologija i društvenih mreža na zdravlje naše djece. Kroz zakonsku regulativu u budućnosti je potrebno učiniti puno više. Napominjem, ovdje je riječ o regulaciji, a ne o apsolutnoj zabrani jer se podrazumijeva da će se mobiteli i sva napredna tehnologija moći koristiti ako to zahtjeva obrazovna jedinica, kako bi naša djeca uživala i sve benefite tehnologije, ili kada je to potreba pojedinoj djeci u medicinske svrhe.

Što očekujete, kako će djeca, ali i roditelji i nastavnici, reagirati na moguću zabranu korištenja mobitela u školama? Tim više što u svrhu zaštite od moguće ovisnosti o društvenim mrežama i zastupnici u Europskom parlamentu žele zakonski zabraniti pristup i korištenje svih društvenih mreža mlađima od 13 godina.

Za početak, zahvalna sam svim zastupnicima koji su svojim potpisom omogućili ovu inicijativu. I čini mi se da je zaista stvorena kritična masa zastupnika u Saboru koji su svjesni da nešto treba učiniti. Klub nezavisnih zastupnika sutra, u ponedjeljak, u Saboru organizira okrugli stol pod nazivom "Kradu li mobiteli i društvene mreže i našoj djeci djetinjstvo?" na kojem će niz relevantnih stručnjaka govoriti o ovoj temi, uključujući Borisa Jokića i Zrinku Ristić Dedić s Instituta za društvena istraživanja. Oni su napravili istraživanje o uporabi mobitela u školama koje je pokazalo da više od 85% učitelja predmetne i razredne nastave, kao i velik broj učenika, podržava zabranu korištenja mobitela u školama. K tome, smatram prihvatljivim i prijedlog EU zastupnika o zabrani pristupa i korištenja svih društvenih mreža mlađima od 13 godina.