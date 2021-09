Ravnatelj KBC-a Split: 'Nikad nismo imali ovoliko ljudi na respiratoru, situacija je ozbiljna'

Najviše novozaraženih u odnosu na broj stanovnika danas ima Splitsko-dalmatinska županija. Ondje je u posljednja 24 sata testirano 1398 osoba, među kojima su 173 bile pozitivne.

Splitska bolnica na udaru je novog vala pandemije. Koliko je situacija ozbiljna? Evo što kaže ravnatelj bolnice Julije Meštrović.

"Situacija je zaista ozbiljna. Mi smo jutros imali 103 bolesnika, a od toga ih je 31 bilo na respiratoru. Njih 25 su pozitivni, a još je šestoro onih koji su na respiratoru, a bili su ranije pozitivni, prema tome liječe se od iste bolesti. Nikad toliko bolesnika nije bilo na respiratoru, to je više nego dvostruko više nego što ih je bilo ranije. Međutim, te bolesnike znatno bolje i uspješnije odvajamo od respiratora, tri puta uspješnije nego ranije. No ponavljam još jednom, ovo je veliko opterećenje za KBC", naglasio je Meštrović u razgovoru za Dnevnik HRT-a.

Iznio je i podatke o bolesnima koji su na respiratoru.

"Od bolesnika na respiratoru, 90 posto njih nije cijepljeno, dok ih je 10 posto bilo. Od preminulih od 1. srpnja do danas samo 6 posto je onih koji su bili cijepljeni, a čak 94 posto ih nije bilo cijepljeno. To su uvjerljivi podaci koji govore u prilog tome da se moramo cijepiti. Još jednom pozivam sve svoje sugrađane da se cijepe. To je način da sačuvamo zdravstveni sustav i KBC Split."

Bolnica je pod velikim opterećenjem.

"KBC Split je najopterećenija bolnica u Hrvatskoj bez premca. Imali smo uspješnu turističku sezonu, ali to znači da su svi naši hitni prijemi radili više nego inače. Mi smo covid-bolesnike počeli primati ranije nego ostale bolnice. Mi smo imali u jednom trenutku 65% od svih na respiratoru i to se nastavlja do danas. Da bismo se pripremili za nastavak broja bolesnika koji se povećava, neke smo odjele morali preseliti. Sve je to planski, pripremljeni smo, ali ne možemo reći da funkcioniramo ni blizu normalno kao što bismo to trebali za sve ostale pacijente. Tu je ta opasnost koja prijeti", rekao je Meštrović.

"Kod nas je u KBC-u cijepljeno ili steklo imunost preboljenjem bolesti 95 posto liječnika i oko 90 posto medicinskih sestara. Ponavljam, cijepljenje je jedini način da zaštitimo bolnicu od povećanog broja bolesnika i zadržimo opseg rada za sve ostale bolesnike kojima je to nužno", zaključio je ravnatelj splitske bolnice.