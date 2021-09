Milanović: Nemoguće je potpuno iskorijeniti virus, van pameti je ako je to cilj

Predsjednik Zoran Milanović danas se osvrnuo na kampanju cijepljenja protiv koronavirusa te ustvrdio kako od početka ove godine nije čuo "ništa pametno".

- Mi ne možemo u nedogled poticati tu opsesivnu kulturu sigurnosti, da mi se ništa ne dogodi, to je nemoguće. Uvijek smo živjeli u realnom svijetu. Života bez rizika nema, kao niti bez bolesti, kazao je Milanović te osudio "sijanje panike".

- Od Nove godine slušam samo gluposti, kazao je te naveo kako je njegov sin konačno, kada je treći razred srednje škole, krenuo na nastavu.

- Imamo srednjoškolce koji su treći razred, a koji uopće nisu išli u školu. Mene su prve godine odredile u životu, a oni su ih proveli pred kompjuterom, kazao je.

S obzirom na broj procijepljenih u Hrvatskoj, ne smatra da će još rasti.

- Dovoljno smo procijepljeni. Ja nisam čuo da je cilj potpuno iskorijeniti virus. Ako mi netko kaže da je, to je van pameti, to je nemoguće. Sve što se radi i govori, posebno u Europi, je da se virus iskorijeni, to je nemoguće, kazao je Milanović te ponovio svoju izjavu iz prosinca prošle godine.

- Ponovit ću riječi iz 12. mjeseca, onog trena kad bude više cjepiva nego zainteresiranih, priča je gotova, nema dalje. Pod pretpostavkom da je cijepljenje djelotvorno, a jest, zaključio je Milanović.

VIDEO Milanović: Mjere više nemaju smisla, ja bih radio kao Švedska