Ravnatelj KB Dubrava: Nema iluzije, novi val je pred nama. Moramo biti spremni

Ravnatelj Kliničke bolnice Dubrava Ivica Lukšić za Dnevnik HRT-a je komentirao epidemiološku situaciju u Hrvatskoj. Smatra kako će doći do porasta broja zaraženih omikronom.



- Prema svim predviđanjima, realno je očekivati skok broja novozaraženih. Slijedom toga i nažalost veći broj bolesnika za bolničko liječenje. Ako bi bio veći broj zaraženog zdravstvenog osoblja, naravno da bi to ugrozilo funkcioniranje. Ne samo za pružanje zdravstvene skrbi COVID bolesnicima, već i svima drugima koji trebaju bolničko liječenje, govori Lukšić.

Dotaknuo se i današnjeg sastanka s premijerom.



- Današnji sastanak na tragu je toga da je on iskazao veliku zahvalnost svima koji sudjeluju u borbi, u pandemiji. Međutim, nemamo iluzije, novi val je tu pred nama. Pitanje je kada će to početi rasti, moramo biti spremni i dati sve od sebe u liječenju pacijenata - govori.



Danas imamo oko 75 do 80% hospitaliziranih bolesnika koji nisu cijepljeni, ističe Lukšić, a jednako je takva situacija s preminulim bolesnicima.



- To su egzaktne brojke i govore najviše o potrebi za cijepljenjem. Pozivam građane na primanje i treće doze, ističe dr. Lukšić te govori kako nisu imali pacijente koji su primili tri doze cjepiva.



Kada se govori o lijekovima protiv COVID-a, postavlja se pitanje mogu li biti zamjena cjepivo.



- Nikako ne mogu biti zamjena, jedino oruđe koje imamo je cijepljenje. Dakle, lijek se daje u vrlo indiciranim slučajevima. On je namijenjen za liječenje, ali zaustavljanje širenja virusa moguće je samo prevencijom, a to je cijepljenje. Ja bih rekao da je slaba procijepljenost jedan od najvažnijih faktora. Tu je i pitanje starosti populacije. Kada imate situaciju da je među starom populacijom velik broj necijepljenih, onda je posljedično tome i smrtnost veća. Moramo učiniti dodatni napor i apelirati na starije sugrađane da se cijepe i trećom dozom, ističe Lukšić.



Mišljenja je i da će buknuti epidemija nekih drugih bolesti, a zbog toga što su zadnje dvije godine u KB-u Dubrava fokusirani na borbu s COVID-om.



- Činjenica je da ako smo jedan period angažirani oko jedne vrste zaposlenika, naravno da smo druge morali staviti sa strane. Ja bih rekao da smo od početka pandemije činili sve kako bismo smanjili štetu, ali kada imate veliki val priljeva novih bolesnika, druge morate na ovaj ili onaj način staviti na čekanje, zaključuje ravnatelj KB-a Dubrava.

