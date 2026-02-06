Svjedočio dečko konobarice koju vlasnici krive za požar u švicarskom baru: 'Sat vremena sam joj pokušavao spasiti život'

Dečko konobarice koja je poginula u novogodišnjem požaru u baru skijaškog odmarališta Crans-Montana u Švicarskoj izjavio je da je sat vremena pokušavao spasiti njezin život umjetnim disanjem. Cyane Panine (24) stradala je u požaru u baru Le Constellation, nakon što je snimljena kako, sjedeći na ramenima kolege, drži dvije boce šampanjca s prskalicama. Na suđenju o tragediji njezin dečko Jean-Marc G. otkrio je i detalje odnosa Panine s vlasnicima noćnog kluba, koji su ranije odgovornost za požar u kojem je poginula 41 osoba, a 116 ih je ozlijeđeno, pripisivali upravo konobarici, javlja Daily mail.

Jean-Marc na ročištu je opisan kao 'posvojeni sin' vlasnika bara, Jacquesa i Jessice Moretti. Vlast Morettije tereti za ubojstvo iz nehaja, nanošenje tjelesnih ozljeda iz nehaja i izazivanje požara iz nehaja. Iako dečko preminule nije bio službeno zaposlen u baru, ondje je obavljao razne poslove, poput popravka ledomata i zvučnika, te je vodio jedan restoran u vlasništvu obitelji Moretti.

Kada je izbio požar, Jacques Moretti navodno mu je doviknuo da je pronašao Panine i da joj pokušava pružiti reanimaciju. Jean-Marc je ispričao da su sljedećih sat vremena zajedno pokušavali spasiti njezin život, pri čemu joj je davao umjetno disanje, sve dok Jessica Moretti nije dovela liječnika.

Suprotno tvrdnjama obitelji i odvjetnice poginule, koji navode da je bila izrabljivana, Jean-Marc tvrdi da je Panine bila vrlo bliska s Morettijima te da je Božić provela u njihovoj kući. Obitelj se zasad nije očitovala o tim navodima. Par je bio u vezi mjesec dana prije njezine smrti.

Istraga je pokazala da je požar izbio kada su prskalice na bocama šampanjca zapalile zvučno-izolacijsku pjenu postavljenu na strop podruma. Morettiji su tijekom istrage krivnju prebacivali na Panine, tvrdeći da je sama odlučila plesati na ramenima kolege. Jacques Moretti ranije je izjavio tužiteljima da joj to nije zabranio niti je upozorio na sigurnosne upute te da 'nisu vidjeli opasnost', dodavši da je voljela sudjelovati u takvim nastupima. Jessica Moretti također je rekla da je Panine takve stvari radila svojom voljom i da joj to nije bio prvi put.

Jedan svjedok koji je bio u sudnici rekao je za BFMTV da je svjedočenje dečka preminule izazvalo vrlo emotivne reakcije u sudnici. Naveo je i da je spomenuto kako je Panine Jessicu zvala 'teta Jessica', te da su Morettiji bili slomljeni jer nisu mogli prisustvovati sprovodu. Odvjetnica obitelji, Sophie Haenni, odbacila je tvrdnje o bliskom odnosu, rekavši da je Panine roditeljima govorila kako je iscrpljena i psihički i fizički zbog rada te da je namjeravala javno progovoriti o izrabljivanju. Kontaktirala je i službu za zaštitu radnika zbog uvjeta rada, a prema navodima odvjetnice nije bila upoznata s opasnostima stropne pjene, niti je prošla sigurnosnu obuku.

Haenni je za BBC izjavila da Panine te večeri nije trebala posluživati stolove, ali je na zahtjev poslodavaca poslana u podrum zbog velike potražnje za bocama. Navodi i da je zaštitnu kacigu stavila na njihov zahtjev. Smatra šokantnim da se odgovornost prebacuje na 24-godišnju zaposlenicu. Neposredno prije požara Panine je snimljena s promotivnom kacigom brenda Dom Pérignon, dok ju je na ramenima nosio DJ Mateo Lesguer, koji je također poginuo. Prema službenom izvješću, to je učinjeno na zahtjev Jessice Moretti. Kaciga s crnim vizirom znatno joj je suzila vidno polje, pa nije mogla vidjeti da prskalice dodiruju strop. Jessica Moretti potvrdila je da su svjetleće kacige bile dio promotivnog nastupa za prodaju šampanjca.

Dio zaposlenika tvrdi da je izlaz za nuždu bio zaključan kako bi se spriječio ulazak gostiju bez kontrole, dok su talijanski mediji objavili da je Jessica Moretti pri izbijanju požara napustila lokal s blagajnom. Morettiji to u pismu zaposlenicima odlučno negiraju, navodeći da preuzimaju odgovornost i da nisu pokušali pobjeći. Također su naveli da zbog blokiranih računa ne mogu isplatiti plaće te su zatražili dopuštenje tužiteljstva za isplatu.

Podsjećamo, Jacques Moretti uhićen je 9. siječnja, a sud mu je prvotno odredio 90 dana pritvora zbog opasnosti od bijega. Dana 23. siječnja pušten je uz jamčevinu od 200.000 švicarskih franaka i obvezu svakodnevnog javljanja policiji, uz zabranu napuštanja Švicarske i oduzimanje dokumenata. Istražitelji su utvrdili da su 34 od 41 žrtve poginule na uskom stubištu bara, koje je tijekom renovacije 2015. suženo za trećinu. Nakon tragedije kanton Valais zabranio je pirotehnička sredstva u svim zatvorenim javnim prostorima. Obiteljima žrtava isplaćuje se hitna pomoć od 10.000 franaka, a pokrenut je i fond za donacije.