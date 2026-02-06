Pojavljuju se novi detalji vezani uz napad na generala Vladimira Aleksejeva koji je izveden oko 7 sati ujutro, u petak 6. veljače u zgradi na Volokolamskoj magistrali. Sada su stanari dopisniku lista Kommersant rekli da zgradu osigurava privatna zaštitarska tvrtka te da za goste vrijedi režim propusnica, dok je, primjerice, dostavljačima omogućen slobodan ulaz.

Podsjećamo, Aleksejev je na hodniku naišao na nepoznatu osobu koja je, prema preliminarnim izvještajima, ušla u zgradu pretvarajući se da je dostavljač hrane. Pretpostavlja se da se mogao lažno predstaviti kao dostavljač.

Prema nekim navodima, Aleksejev, koji je godinama služio u specijalnim postrojbama, uspio je reagirati na prve hice pa su ga meci pogodili u udove, a ne u glavu i tijelo. Međutim, u bijegu je napadač generala teško ranio u prsa ili trbuh. Ozlijeđeni je hospitaliziran u teškom stanju, s traumatskim šokom, velikim gubitkom krvi i oštećenjima unutarnjih organa.

Prema snimkama nadzornih kamera, neposredno prije napada nekoliko je osoba ušlo u ulaz zgrade i izašlo ubrzo nakon incidenta. Među njima je bila i žena koja je u početku bila pod sumnjom, no istragom je utvrđeno da je napadač ipak bio muškarac srednje dobi. Izvanredni događaj bio je tema rasprave u internom chatu stanara tijekom cijelog dana, ali nitko od njih nije prijavio da je bio svjedok incidenta ili da je izravno čuo pucnjeve. Istražitelji Istražnog odbora Rusije i policija obišli su stanove i ispitali stanare, no, prema navodima, nitko nije dao informacije korisne za istragu. Napredak je ostvaren analizom snimki nadzornih kamera i podataka o mobilnim komunikacijama.

Izvori bliski istrazi smatraju da je napad izveo agent ukrajinskih specijalnih službi. Ako se ta verzija potvrdi, kazneno djelo moglo bi biti prekvalificirano u teroristički čin i izdaju države, kao što je već bio slučaj u nizu postupaka vezanih uz napade na visoke vojne dužnosnike.

Kommersant je objavio i detalje napada na zamjenika čelnika GRU-a Aleksejeva. U materijalima sličnih istraga obično se navodi da su nakon početka 'specijalne vojne operacije' nepoznate osobe u Ukrajini stvorile terorističku mrežu radi izvođenja napada u Rusiji. Kao mete se navode dužnosnici oružanih snaga, a cilj je, prema tim navodima, narušiti sustav vojnog zapovijedanja i kontrole te izazvati paniku i strah među civilima.

Ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov izjavio je da taj teroristički čin 'još jednom potvrđuje usmjerenost režima Zelenskog na stalne provokacije s ciljem ometanja pregovaračkog procesa', misleći na pregovore o rješavanju situacije u Ukrajini. Rusku delegaciju na nedavnim pregovorima u Abu Dhabiju predvodio je načelnik Glavne uprave Glavnog stožera, admiral Igor Kostjukov.

Veleposlanik ruskog Ministarstva vanjskih poslova na pitanja zločina kijevskog režima Rodion Mirošnik izjavio je u programu Solovjov Live da u Ukrajini postoji 'ogroman arsenal terorističkih metoda' te pozvao javnost da moli za generala Aleksejeva, za kojeg se, kako je rekao, mole mnogi ljudi na bojišnici.