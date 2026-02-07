Kolinda se vratila s Antarktika, a onda je opet otputovala: Družila se s poznatim političarem

Bivša predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović vratila se s Antarktika. Odmah je otputovala u Milano gdje se održavaju Zimske olimpijske igre. Poručila je da fanovima duguje priču o tom putovanju života, te da se nada da će je ovih dana uspjeti ispričati.

"Vratila sam se s Antarktika u petak kasno navečer. Još vam dugujem priču o tom putovanju života – nadam se da ću je ovih dana uspjeti ispričati kad se malo uspori ritam. U međuvremenu, jedva sam stigla oprati toplu zimsku robu kako bih već u nedjelju ujutro sletjela u Milano. Neki bi rekli da sam se barem klimatski dobro pripremila", napisala je Kolinda Grabar Kitarović na Facebooku.

"Sjednica Međunarodnog olimpijskog odbora započela je svečanim prijemom kod predsjednika Talijanske Republike Sergija Mattarelle, u društvu predsjednice MOO-a Kirsty Coventry, te fantastičnim koncertom u legendarnoj milanskoj Scali. Teško je zamisliti ljepši uvod u olimpijsko razdoblje. Sjednice MOO-a uvijek su vrlo intenzivne i naporne, ali i iznimno produktivne. Posebno je zadovoljstvo biti jedan od „Tri mušketira” i sjediti između kolega u klupi i prijatelja – Seba Coea i Giannija Infantina.

Veliko mi je zadovoljstvo raditi i s novom predsjednicom MOO-a Kirsty Coventry, proslavljenom olimpijkom, koja je energično i ambiciozno pokrenula projekt modernizacije našeg rada i cijelog Olimpijskog pokreta pod geslom Fit for the Future. Kao predsjednica Povjerenstva za izbor budućih domaćina #Olimpijskih igara predstavila sam i najnovije informacije o preispitivanju postupka izbora domaćina, kako bismo taj proces učinili transparentnijim, uključivijim i dugoročno održivim. U grad su jučer počeli pristizati i šefovi država i vlada, koji su nam se pridružili na predsjedničkoj večeri. Domaćina sljedećih Olimpijskih igara u Los Angelesu 2028. predstavljalo je američko izaslanstvo na čelu s potpredsjednikom JD Vance. Bila sam pomalo iznenađena opuštenim, gotovo obiteljskim ozračjem na večeri. Potpredsjednik Vance bio je vrlo ugodan sugovornik – ljubazan, nasmiješen i neposredan. Jutros se gotovo neprimjetno ušuljao na tribine iza nas te zajedno sa svojom obitelji pratio umjetničko klizanje. Ispoštovali smo njegovu očitu želju za tihim obiteljskim trenucima. Večeras slijedi otvorenje Zimskih olimpijskih igara. Bit će to uzbudljiva, dugačka i, pretpostavljam, prilično hladna večer, ali veselim se mnogim susretima i razgovorima – a posebno navijanju za Team Croatia. U vremenu dubokih podjela, sukoba i nepovjerenja, Olimpijske igre podsjećaju nas na ono najbolje u čovjeku: na poštovanje pravila, dostojanstvo suparnika i snagu zajedništva. To je poruka koja nadilazi sport. To je poruka svijetu da su mir, suradnja i fair play mogući – i potrebniji nego ikada", poručila je.