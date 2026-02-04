SAD, EU i Japan najavili suradnju po pitanju kritičnih minerala

Sjedinjene Države, Europska unija i Japan u srijedu su objavili uspostavu strateškog partnerstva s ciljem poboljšanja opskrbe kritičnim mineralima, ključnim za sektore poput automobilske industrije, obrane i digitalne tehnologije. Cilj ovog partnerstva je "značajno unaprijediti ekonomsku i nacionalnu sigurnost zajedničkim jačanjem otpornosti lanaca opskrbe kritičnim mineralima", navodi se u zajedničkom priopćenju objavljenom nakon ministarskog sastanka u Washingtonu. "Razvojem ovog akcijskog plana želimo postaviti temelje za obvezujući multilateralni sporazum o kritičnim mineralima sa zemljama bliskih stavova", istaknuo je predstavnik Bijele kuće za trgovinu (USTR) Jamieson Greer.

Washington je potom najavio sličan akcijski plan s Meksikom, s gotovo istim instrumentima kao onaj potpisan s Bruxellesom i Tokijom. Protokol o suradnji između SAD-a, EU-a i Japana usmjeren je na "identificiranje područja suradnje kako bi se stimulirala potražnja i diversificirala opskrba" za potpisnice, navodi se u priopćenju. Glavni je cilj smanjiti globalnu ovisnost o Kini, koja u velikoj mjeri kontrolira opskrbu kritičnim mineralima neophodnima u brojnim strateškim sektorima, piše France presse. Peking je tu prednost koristio kao sredstvo pregovaračkog pritiska ili prisile prema svojim ekonomskim partnerima, primjerice značajnim usporavanjem procesa odobravanja izvoza.

Među mjerama koje predviđa ovaj protokol su potpora novim rudarskim projektima i projektima rafiniranja, proizvodnje i recikliranja. Plan predviđa i ubrzanje istraživanja i razvoja u tim područjima te "jačanje razmjene informacija o dostupnim zalihama", navodi AFP. Reuters je ranije u srijedu, pozivajući se na tri izvora, objavio da su Italija, Njemačka i Francuska usuglasile ubrzavanje plana stvaranja zaliha kritičnih sirovina.

Europska unija u prosincu je predstavila plan RESourceEU s ciljem smanjenja ovisnosti o Kini za ključne sirovine. Plan predviđa stvaranje zajedničkih zaliha i ograničenja izvoza reciklabilnog metalnog otpada te otpada s rijetkih mineralima. Europska komisija još uvijek nije objavila sve detalje plana.

Francuska bi trebala raditi na financiranju kupnje, Njemačka na upravljanju izvorima nabave, dok će Italija biti zadužena za skladištenje, navode tri izvora koja su u prosincu sudjelovala na sastanku s dužnosnicima EU-a. Italija i Njemačka još su se ranije obvezale na suradnju kako bi osigurale lance opskrbe sirovinama ključnim za njihove industrije, piše Reuters.