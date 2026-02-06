D'Annunzio je bio preteča fašizma, a u Rijeci se navukao na kokain

Bio je 12. rujna 1919. kada je Gabriele D'Annunzio u crvenom Fiatu 501 napustio Italiju predvodeći kolonu od 25 kamiona s 220 vojnika, kojoj se još nekoliko tisuća vojnika pridružilo uzduž puta. Krajnje odredište za "comandantea" i njegove "ardite" – "žestoke" momke, zapravo razvojačene pripadnike talijanske vojske iz Prvoga svjetskog rata – bila je Rijeka, u koju su ušli istog dana i preuzeli vlast. Tako je započela 16 mjeseci duga avantura kojom će ova mala luka na Jadranu postati središte političkih ("La Carta del Carnaro"), ali i odvažnih poetskih i umjetničkih eksperimenata.