D'Annunzio je bio preteča fašizma, a u Rijeci se navukao na kokain

Bio je 12. rujna 1919. kada je Gabriele D'Annunzio u crvenom Fiatu 501 napustio Italiju predvodeći kolonu od 25 kamiona s 220 vojnika, kojoj se još nekoliko tisuća vojnika pridružilo uzduž puta. Krajnje odredište za "comandantea" i njegove "ardite" – "žestoke" momke, zapravo razvojačene pripadnike talijanske vojske iz Prvoga svjetskog rata – bila je Rijeka, u koju su ušli istog dana i preuzeli vlast. Tako je započela 16 mjeseci duga avantura kojom će ova mala luka na Jadranu postati središte političkih ("La Carta del Carnaro"), ali i odvažnih poetskih i umjetničkih eksperimenata.
SVEČANO OTVORENJE
FOTO Evo koje su poznate face stigle na otvorenje Olimpijskih igara, među njima nogometaši, glazbenici, političari...
MNOGE JE IZNENADILA
FOTO I Bee više ne izgleda ovako! Dramatičnom promjenom sve je ostavila u nevjerici
STIGLA I HRVATSKA
FOTO Hrvatska zastava zavijorila se na otvorenju Olimpijskih igara: Naši sportaši veselo su pozdravili publiku
Mjesto u koje se svi sele
Da. To je bio Gabriele D'Annunzio. Nije htio samo Rijeku – u njegovoj irredentističkoj viziji dijelovi hrvatske obale trebali su biti pripojeni Italiji. U Rijeci je zabranio hrvatski jezik, slavio nasilje, kult vođe, uniforme i masovne rituale. To je bila generalna proba za ono što je Benito Mussolini kasnije pretvorio u državnu politiku. D'Annunzio nije bio “ekscentrični umjetnik”, nego protofašist koji je politiku pretvorio u spektakl, a kulturu u oružje. I da – s takvim svjetonazorom danas bi se bez problema našao u istom društvu s Thompsonom. Ista mješavina nacionalnog mita, patosa, žrtvoslovlja i politike kao scenskog nastupa.