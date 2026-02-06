Naši Portali
INSPIRATOR BENITA MUSSOLINIJA

D'Annunzio je bio preteča fašizma, a u Rijeci se navukao na kokain

Autor
Renata Rašović
06.02.2026.
u 22:54

Propagirao je kult oružja i nasilja, liberalizaciju Crkve, homoseksualizam, ali i zabranu hrvatskog jezika

Bio je 12. rujna 1919. kada je Gabriele D'Annunzio u crvenom Fiatu 501 napustio Italiju predvodeći kolonu od 25 kamiona s 220 vojnika, kojoj se još nekoliko tisuća vojnika pridružilo uzduž puta. Krajnje odredište za "comandantea" i njegove "ardite" – "žestoke" momke, zapravo razvojačene pripadnike talijanske vojske iz Prvoga svjetskog rata – bila je Rijeka, u koju su ušli istog dana i preuzeli vlast. Tako je započela 16 mjeseci duga avantura kojom će ova mala luka na Jadranu postati središte političkih ("La Carta del Carnaro"), ali i odvažnih poetskih i umjetničkih eksperimenata.

Ključne riječi
Gabriele D’Annunzio Fiume o morte! fašizam Rijeka

DT
DT
00:06 07.02.2026.

Da. To je bio Gabriele D'Annunzio. Nije htio samo Rijeku – u njegovoj irredentističkoj viziji dijelovi hrvatske obale trebali su biti pripojeni Italiji. U Rijeci je zabranio hrvatski jezik, slavio nasilje, kult vođe, uniforme i masovne rituale. To je bila generalna proba za ono što je Benito Mussolini kasnije pretvorio u državnu politiku. D'Annunzio nije bio “ekscentrični umjetnik”, nego protofašist koji je politiku pretvorio u spektakl, a kulturu u oružje. I da – s takvim svjetonazorom danas bi se bez problema našao u istom društvu s Thompsonom. Ista mješavina nacionalnog mita, patosa, žrtvoslovlja i politike kao scenskog nastupa.

