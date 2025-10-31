Naši Portali
REKORDNI RAST OSNOVICE

Rastu plaće na HRT-u, zna se i koliko

VL
Autor
Miroslav Edvin Habek/Hina
31.10.2025.
u 11:14

Sindikat novinara Hrvatske (SNH) izvijestio je da je potpisan dodatak Kolektivnog ugovora za radnike HRT-a kojim se osnovica za obračun plaća povećava za gotovo 10 posto.

SNH je priopćio da se aneksom ugovora potpisanim 30. listopada osnovica za obračun plaća radnicima HRT-a povećava za 9,7 posto što, u usporedbi s početkom 2024.. znači ukupno povećanje od 26 posto, a od početka pregovora gotovo 46 posto rasta osnovice.

Dodaju i kako su u novom dodatku Kolektivnog ugovora dogovorena i brojna poboljšanja materijalnih prava - povećane jubilarne nagrade, veće otpremnine pri odlasku u mirovinu te jednokratne godišnje potpore. Poslodavac se obvezao i na dovršetak novog Pravilnika o sistematizaciji do kraja 2026., a sindikati su najavili i nastavak pregovora o nematerijalnim pravima radnika. 

Sindikalisti ističu i da je potpisivanje novog dodatka Kolektivnom ugovoru na HRT-u rezultat suradnje reprezentativnih Sindikata novinara Hrvatske i Sindikata tehnike HRT-a te da je važan doprinos dao i Samostalni sindikat HRT-a, koji je bio aktivni dio pregovaračkog tima.

“Uloga sindikata posebno je važna u javnom medijskom servisu, koji mora biti neovisan, profesionalan i stabilan,  a to je moguće samo ako su njegovi radnici pošteno vrednovani i imaju sigurne uvjete rada”, zaključuju u SNH.

