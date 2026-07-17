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USKOK I NOVE OPTUŽBE

Ivezić prijavio Grad USKOK-u, Dusparina lista proziva Županiju

Slavonski Brod: Goran Ivezić USKOK-u podnio više kaznenih prijava protiv više osoba
Foto: Ivica Galovic/PIXSELL
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Autor
Vedran Balen
17.07.2026.
u 17:19

Brodski poduzetnik tvrdi da je bio izložen pritisku, dok iz Nezavisne liste traže istragu nabava i ugovora

Direktor Royal Holdinga i suvlasnik portala Infopix Goran Ivezić iznio je niz optužbi na račun Grada Slavonskog Broda. Tvrdi da je protiv njega vođen organiziran i nezakonit postupak s ciljem onemogućavanja poslovanja, nanošenja financijske štete i narušavanja njegova ugleda. Njegov pravni tim, rekao je, podnio je više kaznenih prijava USKOK-u protiv više osoba, a najavio je i zahtjeve za naknadu štete prema Gradu.

Ivezić tvrdi da su problemi počeli nakon što je portal Infopix u siječnju objavio tekstove o nabavi pijeska za dječje igralište kod dvorane Vijuš te otvorio druga pitanja vezana za rad gradske uprave. Kao središnji primjer naveo je slučaj poslovnog prostora na gradskim bazenima, tvrdeći da je nakon sedam godina poslovanja odjednom krenuo niz nadzora i odluka koje su završile gubitkom prostora. Kaže da je dobio račun od 6233 eura za navodno bespravno korištenje javne površine, ali bez rješenja na koje bi mogao uložiti žalbu. Dio konferencije posvetio je i priopćenju Nezavisne liste Mirka Duspare, objavljenom dan prije njegova obraćanja, u kojem su iznesene optužbe na račun poslovanja tvrtke BAU BUILD i mogućih nepravilnosti u postupcima javne nabave Brodsko-posavske županije.

Ivezić smatra da vrijeme objave priopćenja nije slučajno. Nezavisna lista Mirka Duspare u priopćenju navodi da je tvrtka BAU BUILD, čiji je Ivezić vlasnik i direktor, u 2025. godini ostvarila prihod od 282.532 eura, od čega je, prema njihovim tvrdnjama, 224.015 eura isplaćeno iz proračuna Brodsko-posavske županije kroz postupke jednostavne nabave. Iz Liste traže odgovore župana o ugovorima i narudžbenicama na temelju kojih su izvršene isplate, a posebno problematiziraju radove na školi u Oprisavcima.

Tvrde da su poslovi podijeljeni na dva postupka jednostavne nabave kako bi se izbjegao otvoreni postupak, zbog čega su zatražili provjeru Ministarstva gospodarstva. Dodatno traže objašnjenje za isplatu 10.921,95 eura za intelektualne i osobne usluge građevinskoj tvrtki te pozivaju nadležne službe da ispitaju sve ugovore i tokove novca povezane s BAU BUILD-om. Od županijskih službi traže hitno očitovanje.
Ključne riječi
Slavonski Brod USKOK Goran Ivezić

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