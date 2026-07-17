FOTO U lisicama pred istražitelje: Bivši šef javne nabave MORH-a doveden u prostorije USKOK-a
U prostorije USKOK-a u zagrebačkoj Branimirovoj ulici doveden je Ivica Devčić, bivši načelnik Samostalnog sektora za postupke javne nabave Ministarstva obrane, koji je uhićen zbog sumnji u pogodovanje tvrtki Design Vision pri nabavi vojne opreme.
Istražitelji sumnjaju u postupak nabave vojnih čizama namijenjenih pripadnicima specijalnih postrojbi, koje je MORH nabavljao od tvrtke Design Vision. Ta je tvrtka, osim obuće, Ministarstvu obrane isporučivala i drugu opremu, među ostalim donje rublje s regulacijom topline, potkape i beretke.
Design Vision osnovana je krajem 2016. godine, a nekoliko mjeseci kasnije, u ožujku 2017., Devčić je preuzeo funkciju načelnika Samostalnog sektora za postupke javne nabave MORH-a nakon odlaska njegova prethodnika Branka Pribolšana u mirovinu.
Ministar obrane Ivan Anušić potvrdio je u četvrtak da je MORH ranije poduzeo mjere protiv te tvrtke. Prema njegovim riječima, Design Visionu je prošle godine zabranjeno sudjelovanje u natječajima Ministarstva obrane zbog sumnji u lažiranje referenci.
Vlasnica tvrtke Alma Boch također je među uhićenima u akciji USKOK-a, koja se provodi uz sudjelovanje vojne policije. Nadležna tijela sada trebaju utvrditi postoje li elementi kaznene odgovornosti u postupcima povezanim s nabavom vojne opreme.