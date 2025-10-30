FOTO Bila je mnogima omiljena domaća voditeljica, a onda se naglo povukla iz javnosti: Evo kako se mijenjala tijekom godina
Mila Horvat, nekadašnje omiljeno lice Hrvatske radiotelevizije, svojom je karizmom i profesionalnošću godinama osvajala gledatelje diljem Hrvatske. Nakon gotovo desetljeća izbivanja s malih ekrana, mnogi se pitanju gdje je danas i čime se bavi ova talentirana voditeljica i novinarka.
Diplomirala je novinarstvo na Sveučilištu u Zagrebu, a svoje prve korake u medijima napravila je još davne 2002. godine na HRT-u, gdje je postala prepoznatljivo lice jutarnjeg programa "Dobro jutro, Hrvatska".
Međutim, prije otprilike devet godina Mila je odlučila napraviti značajan zaokret u karijeri. Danas je ona uspješna poduzetnica koja svoje bogato dvadesetogodišnje iskustvo u medijima i sportu koristi na potpuno nov i zanimljiv način.