FOTO Bila je mnogima omiljena domaća voditeljica, a onda se naglo povukla iz javnosti: Evo kako se mijenjala tijekom godina

Mila Horvat, nekadašnje omiljeno lice Hrvatske radiotelevizije, svojom je karizmom i profesionalnošću godinama osvajala gledatelje diljem Hrvatske. Nakon gotovo desetljeća izbivanja s malih ekrana, mnogi se pitanju gdje je danas i čime se bavi ova talentirana voditeljica i novinarka.
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Diplomirala je novinarstvo na Sveučilištu u Zagrebu, a svoje prve korake u medijima napravila je još davne 2002. godine na HRT-u, gdje je postala prepoznatljivo lice jutarnjeg programa "Dobro jutro, Hrvatska".
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Tijekom godina izgradila je zavidnu karijeru vodeći brojne emisije, uključujući sportske programe poput Arene i Olimpa. 
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Međutim, prije otprilike devet godina Mila je odlučila napraviti značajan zaokret u karijeri. Danas je ona uspješna poduzetnica koja svoje bogato dvadesetogodišnje iskustvo u medijima i sportu koristi na potpuno nov i zanimljiv način.
Foto: Damir Spehar/PIXSELL
Bavi se sportskim menadžmentom, konzultantskim uslugama, odnosno freelancerica koja ima svoju tvrtku, a usluge daje na raspolaganje onima koji je žele angažirati za vanjsku suradnicu. 
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Kada je riječ o njezinu ljubavnom i privatnom životu, nekadašnja najpopularnija voditeljica sreću je pronašla uz partnera iz Španjolske, uspješnog poslovnog čovjeka.
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Iako je njihova veza stabilna i dugotrajna, Mila ne žuri s formaliziranjem odnosa kroz brak, vjerujući da najbolje stvari u životu dolaze prirodnim putem.
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Mila sada živi dinamičnim životom na relaciji između Hrvatske i inozemstva, što joj omogućuje optimalno balansiranje između poslovnih obveza i privatnog života.
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Iako više nije svakodnevno prisutna na televizijskim ekranima, nije potpuno zatvorila vrata povratku u novinarstvo, ostavljajući tu opciju otvorenom za budućnost.
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Igor Soban/PIXSELL
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/Vecernji list
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Foto: Grgur Zucko/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Petar Glebov/PIXSELL
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Slavko Midzor/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
Foto: Boris Scitar/PIXSELL
