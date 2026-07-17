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TRUMP NAJAVIO JAČE UDARE

Europa na udaru: Napad Hutista na tjesnac Bab el-Mandeb ruši trgovinu s Azijom

Autor
Hassan Haidar Diab
17.07.2026.
u 17:42

Već nekoliko uspješnih napada hutista u tjesnacu Bab el-Mandeb moglo bi natjerati brodare da zaobilaze Afriku preko Rta dobre nade

Uzvratni američko-iranski napadi dodatno eskaliraju napetosti na Bliskom istoku i povećavaju rizik od širenja sukoba izvan regije. Vojna eskalacija između SAD-a i Irana nastavlja se razmjenom udara usmjerenih na vojne objekte i strateške lokacije. Američko središnje zapovjedništvo najavilo je nove valove zračnih napada unutar Irana, dok je Teheran objavio da nastavlja gađati ono što naziva američkim objektima i interesima u više zemalja Bliskog istoka.

Slijedi civilna infrastruktura

Ključne riječi
Hormuški tjesnac NATO Iran SAD

Komentara 4

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DA
DarthVader
19:03 17.07.2026.

I opet nam Hasan prodaje floskule. Pa do kada Hasane. 😂

AL
alojzvodic
18:11 17.07.2026.

Azija se brani i u tom je pogledu prilično jedinstvena. Naravno da Kina vodi ovu igru, nemojte slušati propagandu. Samo pogledajte današnje stanje Trumpa i njegov napad na Ameriku i sve vam je jasno. Nažalost po njih, Hutiji imaju sve više vojnih sposobnosti, Amerika ih nije mogla slomiti, a sada počinje ludilo. Nakon što su američke snage šest noći zaredom bombardirale iranske vojne objekte raketama, uslijedio je strašan odgovor koji je zaledio svijet. Teheran je uzvratio udarac - napadnute su tri zemlje odjednom. Iranska Revolucionarna garda objavila je da je napala američki zapovjedni centar za specijalne operacije u al-Tanfu u Siriji kao odmazdu za ubojstvo iranskih vojnika u Iranshahru. Vidjeli smo smrt mnogih američkih vojnika tamo. U izjavi se dalje navodi: „Ovaj napad nije samo uništio radarski sustav i nekoliko helikoptera za specijalne operacije, kao odmazdu za krv vojnika mučenika u Iranshahru, već je ubio i velik broj američkih kriminalnih snaga. Kao odgovor na zločine američke vojske u ubojstvu djece, borci zračnih snaga IRGC-a u 11. valu Operacije Nasr 2, kodnog naziva Aba Abdullah Al-Hussein (AS) i predani potlačeni, mučeni vojnici iz Bampoura u Iranshahru, izveli su iznenadni napad na neprijateljsko zapovjedno središte za specijalne operacije u regiji Tanf u Siriji“, naveli su.

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