Europa na udaru: Napad Hutista na tjesnac Bab el-Mandeb ruši trgovinu s Azijom

Uzvratni američko-iranski napadi dodatno eskaliraju napetosti na Bliskom istoku i povećavaju rizik od širenja sukoba izvan regije. Vojna eskalacija između SAD-a i Irana nastavlja se razmjenom udara usmjerenih na vojne objekte i strateške lokacije. Američko središnje zapovjedništvo najavilo je nove valove zračnih napada unutar Irana, dok je Teheran objavio da nastavlja gađati ono što naziva američkim objektima i interesima u više zemalja Bliskog istoka.
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I opet nam Hasan prodaje floskule. Pa do kada Hasane. 😂