Raste vodostaj rijeke Like, do mještana Perušića može se samo s čamcima

Zbog obilnih kiša i topljenja snijega došlo je do porasta vodostaja rijeke Like. Do 350 ljudi koji žive u dolini moguće je doći samo čamcima jer su većina cesti u dolini poplavljena.

Za sad kuće nisu ugrožene, no ako voda nastavi rasti ovim intenzitetom, voda bi mogla doći do prvih štala i podruma tijekom sutrašnjeg dana. Perušićki Stožer civilne zaštite aktivirao je čamce za prijevoz ljudi te žurne službe stavio u pripravnost.

- Većinom su sad odsječene ceste, prema većini naselja, mi sad to pokrivamo sa tri čamca. Aktivirali smo članove postrojbe koji voze te čamce, isto tako zatražili smo danas da nam u pomoć dođe Crveni križ iz Gospića, kazao je načelnik Stožera civilne zaštite općine Perušić Mihael Kurteš za HRT.

Situaciju na terenu komentirao je i ravnatelj Crvenog križa Gospić Vlado Brkljačić.

- Danas upravo izlazimo na teren obić određeni broj kuća koje su prve sa mogućnošću eventualne poplava da vidimo sa stanovništvom da li im treba određeni izmještaj ili pomoć, kazao je Brkljačić.

