Ranjeni književnik Salman Rushdie nalazi se na operaciji, Johnson: 'Užasnut sam'

Slavni britanski književnik Salman Rushdie, koji je ranjen u napadu nožem u petak uoči predavanja u državi New York, nalazi se na operaciji, objavio je Reuters prenoseći i izjavu premijera na odlasku Borisa Johnsona koji je rekao da je užasnut tim napadom.

Neimenovani napadač zaletio se na pozornicu u Instituciji Chautauqui, gdje se pisac spremao održati predavanje, i ubo ga nožem u vrat. Motivi zasad nisu poznati, a Rushdie je odmah prebačen u bolnicu.

Liječnica koja je trebala biti na predavanju rekla je za New York Times da je pomogla piscu nakon napada. Rita Landman kazala je da je on zadobio više ubodnih rana, uključivo i u desnu stranu vrata.

Pod njim se na pozornici stvorila lokva krvi, dodala je, ali i naglasila da ga se nije trebalo oživljavati.

Ranije je javljeno da je pisac nakon uboda pao na pod, a potom ga je okružila manja skupina ljudi koja mu je podigla noge u zrak u očitom pokušaju da mu pospješi cirkulaciju.

Novinar CBS-a čiji su članovi obitelji bili na događaju rekao je da je Rushdie nekoliko puta uboden u vrat i torzo. Više ljudi mu je pohitalo u pomoć, a drugi su krenuli prema napadaču.

On je uhićen, a policija je priopćila da je u napadu lakše ozlijeđen i voditelj programa.

Boris Johnson je rekao da je "užasnut" činom agresije čija je žrtva bio njegov sunarodnjak Rushdie.

Appalled that Sir Salman Rushdie has been stabbed while exercising a right we should never cease to defend.



Right now my thoughts are with his loved ones. We are all hoping he is okay.