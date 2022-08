Uboden u vrat: Poznati književnik Salman Rushdie napadnut u New Yorku

Pisac Salman Rushdie, kojemu se zbog njegovih djela prijeti smrću, uboden je u vrat u petak na pozornici Institucije Chautauqui u državi New York, dok se spremao započeti predavanje, javlja BBC, dodajući da njegovo stanje zasad nije poznato.

Policija države New York objavila je da je prebačen helikopterom u lokalnu bolnicu. Također je potvrdila da je napadač uhićen.

BREAKING: Author Salman Rushdie stabbed on stage before a lecture in New York pic.twitter.com/vjhG9HMh0g