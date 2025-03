Radeta kandidat SDP-a: 'Iza prijetnji i nasilja u Zadru stoji HDZ, suprotstavili smo se kartelu i tiraniji, dolazi kraj'

Daniel Radeta SDP-ov je kandidat za gradonačelnika Zadra. Predsjednik je zadarskog SDP-a i često s govornice gradskog vijeća proziva HDZ za kriminal, za pogodovanje građevinskoj mafiji, betonizaciju, zagađenje okoliša... O svojoj kandidaturi Radeta je dao intervju za Večernji list.

Na prošlim izborima HDZ je izgubio gradsko vijeće, sad najavljujete da će antihadezeovske snage dati gradonačelnika. Zašto ste tako sigurni u to? - Siguran sam da je u Zadru došlo vrijeme za promjene. To nisu samo moje riječi, već i mišljenje mnogih relevantnih političkih analitičara, kao i rezultati anketa među građanima. Rezultati jasno pokazuju da HDZ neće imati većinu u Gradskom vijeću. Građani će na izborima 18. svibnja birati između nastavka trenutačne politike, koja je dovela do stagnacije u komunalnim, prometnim i prostornim pitanjima, i promjena koje donose bolju budućnost za naš grad.

Stalno se dotičete, kako ga nazivate, Malog od Novice, ministra Šime Erlića i vašeg protukandidata u natjecanju za gradonačelnika. Zašto ga tako nazivate i zašto ste na predstavljanju svoje kandidature izjavili da njegovim padom pada i Andrej Plenković? - U zadarskom HDZ-u je opća panika. Stranka im je u totalnom rasulu, a zbog međusobnih sukoba nisu se niti samostalno mogli odlučiti oko kandidata. Jedina opcija bila je odluka iz Zagreba pa je Andrej Plenković morao u utrku poslati svog ministra Šimu Erlića, poznatijeg kao „Mali od Novice“. Andrej Plenković, svjestan gubitka podrške i važnosti izbora u Zadru, ovim potezom pokušava spasiti sebe i svoju poziciju. Dakle, ovo više nisu samo lokalni izbori i izbori za gradonačelnika, već Zadranke i Zadrani direktno odlučuju o sudbini Plenkovića. Mali od Novice nije predmet mojih interesa niti se s njim planiram baviti. On je totalno beznačajan lik. O tome tko je on, koga predstavlja i za koga radi, dovoljno govori njegov nadimak.

Prema anketama u Zadru, u koaliciji s Možemo ste gotovo izjednačeni s HDZ-om. Sve i da dobijete na izborima, što to znači za sve one koje je HDZ „zaposlio”? Hoće li biti “odmazde”? - Pravo je zadovoljstvo vidjeti da moji sugrađani prepoznaju trud, žar i rad koji je uložen i da nam podrška raste iz dana u dan. To je trend koji je nezaustavljiv i vjerujem, kada bi se ankete provodile danas, rezultat bio još bolji. Na ove izbore idemo s ciljem da pobijedimo, tako da me rezultati anketa uopće ne iznenađuju. Svi oni koji rade i žive od svog rada unutar sustava mogu biti mirni, bez obzira na to tko ih je „zaposlio”. Među njima ćemo tražiti najbolje i neki od njih će već sutra preuzeti odgovorne funkcije u poduzećima i ustanovama. Ne mogu i neću prihvatiti tezu da su ti zaposlenici nečiji i smatram da nikom ništa nisu dužni. Jedan od prvih zadataka buduće gradske uprave bit će omogućiti tim ljudima bolje radne uvjete i vratiti dostojanstvo našim zaposlenicima. Smjene će uslijediti samo onima na izvršnim funkcijama koji nisu radili za interese grada i građana. To su HDZ-ovi pročelnici i direktori koji već danas mogu početi pakirati stvari jer svih ovih godina nisu bili servis građanima, već su se isključivo bavili HDZ-ovim stranačkim interesima.

Zadar je grad građevinske mafije, betoniranja, zagađivanja okoliša... To vas citiram. Imate li vi dokaze za to i zašto to tvrdite? - Nisam istražitelj niti sudac, ali postoje oni koji to jesu, i po mišljenju brojnih mojih sugrađana s kojima razgovaram, ne rade svoj posao kako bi trebali. Svi imamo oči i jako dobro vidimo što se događa u prostoru. Institucije u Zadru nažalost ne rade svoj posao, ali mi nećemo odustati i svakodnevno ćemo ukazivati i prijavljivati dokle god se ne pokrenu.

Enio Meštrović, alias Ričard, nedavno je izjavio kako su im prijetili i nudili mito, neki su i odustali od politike, puno je prijetnji, nasilja, pa i vi ste bili meta... Zašto je politička scena u Zadru toliko brutalna i je li Zadar siguran grad? - Sve te prijetnje i nasilje su izolirani slučajevi iza kojih stoji HDZ, koji takvim metodama pokušava opstati na vlasti. To je nešto što prihvatiš kao činjenicu onog trenutka kada se odlučiš suprotstaviti kartelu koji upravlja gradom dugi niz godina. Ako si na tom putu ispravan, onda takve situacije i očekuješ. Svaki takav incident ili pokušaj zastrašivanja samo su mi dodatni motiv i gorivo da nastavim i budem još odlučniji u svojoj političkoj borbi. To, valjda, nešto govori o njima i koliko smo uzdrmali tu utvrdu, kada im je jedina opcija nasilje. Politička scena u Zadru, kao i u mnogim drugim sredinama, mora biti bazirana na poštovanju, dijalogu i uvažavanju različitih mišljenja. Sigurnost svih građana mora biti prioritet, a ja ću se osobno zalagati za to da Zadar ostane grad u kojem se svi osjećaju sigurnima.

Što bi se po tom pitanju i zašto promijenilo s vašim dolaskom na vlast i imate li ekipu za to? - U politiku grada moramo vratiti sadržaj i viziju. Moja vizija je pravedniji grad, u kojem svaki građanin mora imati jednake šanse i priliku da živi dostojanstveno. Vizija budućnosti nije samo u visokim zgradama i novim investicijama, već u ljudima koji tu žive. U tom svemu nisam sam; iza mene su nezadovoljni građani koji žele promjene. Zajedno možemo izgraditi grad na koji ćemo biti ponosni. To je moja ekipa!

I naposljetku, koje vaše projekte Zadrani mogu osjetiti na svom džepu i kako im možete jamčiti istu šansu za sve, kako je na vašem predstavljanju istaknuo Siniša Hajdaš Dončić? - Zadranke i Zadrani su u ovom mandatu već mogli osjetiti promjene i što to znači jednake šanse za sve. Odluke koje smo provodili kao antihadezeovska većina bile su isključivo u interesu grada i građana. Ovo je tek početak jedne dobre priče i nastavljamo tamo gdje smo i stali. Fokus u sljedećem mandatu će biti politike subvencije za mlade obitelji, primjerice pomoć pri kupnji ili najmu stana kroz gradske subvencije i izgradnja vrtićkih kapaciteta za svu neupisanu djecu i besplatan vrtić za drugo i treće dijete. Ono što nam je nedostajalo u ovom mandatu za implementaciju sadržaja i vizije je izvršna vlast koja je opstruirala sve naše dobre odluke. HDZ se svim silama trudio poništiti sve ono dobro što smo radili i prikazati svoje loše političke odluke kao naš neuspjeh. Išli su toliko daleko da su naše zakonite odluke stavljali van snage. Ovoj tiraniji dolazi kraj, a Zadranke i Zadrani će 18. svibnja zadati konačan udarac!

