Radeta kandidat SDP-a, Hajdaš Dončić: 'Promjene u Hrvatskoj počinju u Zadru'

Promjene u Hrvatskoj počinju u Zadru - rekao je to predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić na predstavljanju Daniela Radete kao kandidata SDP-a za gradonačelnika Zadra. Predsjednik zadarskog SDP-a Daniel Radeta je na predstavljanju svoje kandidature istakao kako je Andrej Plenković žrtvovao svog ministra kako bi spasio sebe. - Padom malog od Novice pada i Plenković - rekao je Daniel Radeta referirajući se na kandidata HDZ-a za gradonačelnika Zadra Šimu Erlića. Predsjednik SDP- a Siniša Hajdaš Dončić je istakao kako Zadru i Hrvatskoj trebaju promjene, da se privatno zdravstvo ne forsira u odnosu na javno zdravstvo, te da svi moraju imati jednaku šansu od djece do umirovljenika.

- Daniel Radeta prepoznaje prostor kao najvažniji u Dalmaciji i kojim se treba pametno upravljati. Ovdje ljudi žive malo bolje, ali i ovdje postoji problem kvadrata, priuštivog stanovanja - rekao je Hajdaš Dončić ističući kako kandidat SDP-a razumije prostor i rješavanje komunalne probleme i kako mu je čast predstaviti budućeg gradonačelnika Zadra. - Plenković je žrtvovao ministra kako bi spasio sebe. Padom malog od Novice pada i Plenković. Zadar je u kaosu. Prvi prosvjed sam organizirao zbog Vruljice, a drugi prosvjed je 18.05 kada svi mogu birati nastavak kaosa ili ćemo normalno živjeti. Zadar i Zadrani trebaju pravedni Grad, koji nije u visokom zgradama nego u ljudima koji tu žive - rekao je Radeta.

Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić je na upit o raspravi o javnom tužitelju u Saboru rekao da će to biti kad SDP to odluči i kako će se tu vidjeti tko su potencijalni žetončići. Dodao je kako je SDP-ovo mišljenje o Turudiću sada još gore, te da saborski zastupnici mogu komentirati rad državnog odvjetnika, ali da on ne bi trebao komentirati zastupnike. Na upit o rejtingu prema kojem je SDP pretekao HDZ Hajdaš Dončić je istakao da SDP nudi rješenja o inflaciji, mirovinama, priuštivim stambenim politikama i da će uskoro otvoriti novu temu u Osijeku o demografiji i nuditi rješenja. Pozvao je i na oprez predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića u vanjskoj politici.

