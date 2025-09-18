Naši Portali
'OVO JE POVIJESNI DAN'

Novi megaprojekt u Europi, gradit će se 7 godina, a na njega će potrošiti čak 8,5 milijardi eura

Hallstatt - Tourist resort in Austria
Frank Hammerschmidt/DPA/ilustracija
VL
Autor
Zrinka Treščec/Hina
18.09.2025.
u 19:55

To će biti prvi željeznički tunel koji će izravno povezivati Austriju i Italiju. Trebao bi biti otvoren 2032., s oko 16 godina zakašnjenja, a stajat će 8,5 milijardi eura, oko 2,5 milijardi više od proračuna

Radnici su u četvrtak probili podzemni željeznički tunel između Austrije i Italije koji će povezivati sjever i jug Europe. Bazni tunel Brenner, koji će kada bude završen biti najdulja podzemna željeznička veza na svijetu, središnji je element europskog plana da se prijevoz roba prebaci s cesta na željeznicu kako bi se smanjilo onečišćenje okoliša i potaknulo prekograničnu trgovinu. "Danas zajedno činimo odlučujući korak za izgradnju jednog od najvećih infrastrukturnih projekata na cijelom kontinentu", rekla je talijanska premijerka Giorgia Meloni na svečanom probijanju tunela.

"Ovo je povijesni dan... za Italiju, za Austriju i za cijelu Europu." To će biti prvi željeznički tunel koji će izravno povezivati Austriju i Italiju. Trebao bi biti otvoren 2032., s oko 16 godina zakašnjenja, a stajat će 8,5 milijardi eura, oko 2,5 milijardi više od proračuna. Tunel će biti dug 55 kilometara kada bude završen, odnosno 64 kilometara kada se nadoveže na postojeću podzemnu vezu s Innsbruckom.

Smanjit će putovanje između Fortezze u Italiji do Innsburcka s 80 minuta na manje od 25. Svake godine više od 2,5 milijuna kamiona, 14 milijuna vozila i 50 milijuna tona robe prelazi preko prijevoja Brenner. Oko 70 posto transalpskog teretnog prijevoza prolazi preko Brennera cestom, a samo 30 posto željeznicom. No novu vezu mogla bi dovesti u pitanje Njemačka koja nije dovršila ključne sjeverne pristupne rute prema tunelu Brenner.

