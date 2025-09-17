Austrija prvi put uvodi kočnicu za cijene najma na slobodnom tržištu. Potkancelar Babler: 'Veliko postignuće'

Austrijski potkancelar, socijaldemokrat (SPÖ) Andreas Babler, potpomognut konzervativnim (ÖVP) ministrom gospodarstva Wolfgangom Hattmannsdorferom i državnim tajnikom za deregulaciju Seppom Schellhornom (Neos) predstavio je u srijedu na konferenciji za medije u Saveznom kancelarstvu u Beču sveobuhvatan paket mjera o najamninama, koji je danas usuglasila austrijska Vlada, sastavljena od narodnjaka (ÖVP), socijaldemokrata (SPÖ) i liberala Neosa. Uključujući “kočnicu” za sprečavanje rasta cijena najma.

Bila je to prvi put, dakle premijera, kako je rekao potkancelar Babler da savezna Vlada na temelju novog “Zakona o zaštiti vrijednosti najamnina” intervenira na slobodnom tržištu najma i “koči” porast cijena nereguliranih najamnina. Dakle, onih koje nisu u državnom i društvenom vlasništvu. Novi zakon prvi put utvrđuje zajednička pravila za prilagodbu inflaciji za gotovo sve najamnine, izuzev samostojećih i dvostambenih kuća.

U reguliranom državno-društvenom sektoru Vlada je već intervenirala u travnju ove godine, a sada proširuje kontrolu na tom području. Također je minimalni rok za ugovore o najmu produžila s tri na pet godina, što je prema Bableru “veliki korak”. Babler je cjelokupni Vladin Paket mjera priuštivog stanovanja nazvao “velikim postignućem”.

Kako se je moglo čuti na Pressici u Austriji su najamnine porasle od 2010. do danas za više od 70 posto, a u privatnim stanovima čak preko 80 posto. Za usporedbu, u eurozoni su najamnine porasle u prosjeku za “samo” 23,5 posto, u odnosu na Austriju. Zakon, na kojem se bazira današnja odluka austrijske Vlade točno propisuje da ako inflacija u razdoblju od dvije godine premaši tri posto, samo polovica porasta inflacije smije se prenijeti na najmoprimca.

Babler je također naveo i primjer za novu odluku: Ako je inflacija na primjer šest posto, najamnina se smije povećati za najviše 4,5 posto. Novina je, i da će se najamnine usklađivati s stopom inflacije samo jednom godišnje i to ne prije 1. travnja. Time, kako je istaknuto, Vlada želi spriječiti povećanje najamnina nekoliko puta godišnje, kao što je to dosad bilo.

Također je uvedeno ograničenje za najamnine u državnom i društvenom vlasništvu, koje se u 2026. smiju povećati za najviše 1 posto, a 2027., za najviše 2 posto. Od 2028. godine primjenjivat će se isti uvjeti u državno-društvenom sektoru kao i u privatnom, s tim da će se Vladina “kočnica” primjenjivati tek pri inflaciji većoj od tri posto.

“Povećanje cijena hrane i energije te visoki troškovi stanovanja stavljaju mnoge ljude pod pritisak”, istaknuo je Babler, pojasnivši kako je povećanje najamnina za 2025. godinu zaustavljeno, a za sljedeće dvije godine će biti ograničeno, upravo zato da se smanji taj pritisak. Austrijski potkancelar je novinarima rekao kako “najmoprimci nikada više neće doživjeti tako visok porast najamnina kao u prošlosti”.

Ministar gospodarstva Hattmannsdorfer je rekao: “Deklarirani cilj ove austrijske savezne Vlade je da zajedno radimo na postizanju gospodarskog oporavka”. Dodao je kako je najveći izazov u međunarodnoj konkurenciji, rastući jedinični troškovi rada.

“Priuštive najamnine, posebno su ključni čimbenik jačanje kupovne moći”, ustvrdio je Hattmannsdorfer dodavši: “Uz sve ove mjere moramo paziti da pronađemo ravnotežu između priuštivih najamnina i osiguranja da se građevinska industrija može nastaviti razvijati”.

Državni tajnik Schellhorn također je izrazio zadovoljstvo današnjom Vladinom odlukom. “Pronašli smo dobru ravnotežu između priuštivosti i dostupnosti. Zajedno smo postigli određen napredak, iako na početku nije tako izgledalo”, istakao je Schellhorn. Također je uskoro najavio i Vladin Paket za smanjenje birokracije, vezan uz obnovu starih zgrada i kuća.