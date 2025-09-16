Strah od virusa širi se u Italiji, otkazani neki festivali: U jednoj regiji 46 slučajeva i dvoje hospitaliziranih

Nakon zabrinutosti izazvane pojavom virusa Zapadnog Nila, Italija se suočava s novim izazovom: virusom čikungunje. Prema najnovijem izvješću Istituto Superiore di Sanità, od 1. siječnja do 9. rujna 2025. zabilježeno je 208 slučajeva čikungunje, od čega je 167 domaćih, a 41 povezano s putovanjima u inozemstvo. Većina slučajeva koncentrirana je u sjevernoj Italiji, posebno u pokrajinama Verona i Modena, dok u Napulju i regiji Kampanija trenutno nema potvrđenih slučajeva. Virus čikungunje prenosi tigrasti komarac (Aedes albopictus), a ne širi se izravno s osobe na osobu. Simptomi uključuju visoku temperaturu, bolove u zglobovima, umor i povremeni osip na koži. Iako je tijek bolesti uglavnom benigni, može biti neugodan. Od 208 zaraženih, samo su dvije osobe hospitalizirane, a smrtni ishodi nisu zabilježeni, što potvrđuje da je situacija pod kontrolom. U pogođenim područjima Verone i Emilije-Romagne vlasti su poduzele mjere opreza, uključujući otkazivanje seoskih festivala i proslava kako bi se smanjio rizik od širenja virusa u gusto naseljenim područjima. Posebna pažnja posvećena je sajmu riže u Isola della Scala, gdje su provedene ciljane dezinsekcije kako bi se osiguralo sigurno održavanje događaja. U Napulju i Kampaniji, zdravstvene vlasti uvjeravaju građane da nema razloga za paniku. Provedeni su programi dezinsekcije i uklanjanja legla ličinki, a pad temperatura u nadolazećim tjednima dodatno će smanjiti aktivnost tigrastih komaraca. Regionalni sustav zdravstvenog nadzora ostaje aktivan i spreman za brzu reakciju u slučaju potrebe, javlja napolike.it.

Pokrajina Verona jedina je u Venetu zabilježila slučajeve čikungunje, s ukupno 46 zaraženih prema posljednjim podacima objavljenim tijekom vikenda. Riječ je o autohtonim slučajevima, što znači da zaraženi nisu putovali u područja visokog rizika. Prvi slučaj otkriven je 6. kolovoza u Arbizzanu, gradu između Verone i Negrara, odakle se virus brzo proširio na grad Veronu, Valpolicellu, Affi, Cavaion i Isolu della Scala, javlja Verona tomorrow.

Zbog epidemije, tri seoska festivala su otkazana , dok je "Sagra del Ceo" u Chievu ponovno otvorena u nedjelju ujutro. Zabrinutost raste oko predstojećeg Sajma riže u Isoli della Scala, zakazanog od 19. rujna do 12. listopada, koji svake godine privlači preko 300.000 posjetitelja. Organizatori ipak ostaju optimistični, ističući da se sajam nalazi izvan izravno pogođenog područja. Regija Veneto aktivno provodi mjere dezinsekcije, uključujući tretmane protiv ličinki komaraca Aedes, koji prenose virus. Odjel za prevenciju izvijestio je da su samo dva pacijenta hospitalizirana, dok ostali imaju blage simptome ili se oporavljaju. Zdravstvene vlasti očekuju smanjenje širenja virusa s dolaskom nižih temperatura, uz učinkovite mjere čišćenja okoliša. Unatoč tome, epidemiološka budnost ostaje visoka dok stručnjaci istražuju porijeklo epidemije.