Putnici na aerodromima padali u nesvijest i povraćali: Oglasile se aviokompanije, evo tko je kriv za kaos

Britanski putnici suočavaju se s dugim kašnjenjima zbog novih pravila Europske unije na granicama, zbog kojih su brojne obitelji s malom djecom ostale zaglavljene u inozemstvu. Novi sustav ulaska i izlaska iz EU, poznat kao EES, izazvao je velike gužve i poremećaje u zračnom prometu diljem Europe. Podsjetimo, o ovom smo incidentu već ranije pisali , kada su putnici prijavljivali ozbiljne poteškoće na aerodromima. Zbog dugotrajnog čekanja na visokim temperaturama, neki su imali mučnine, povraćali, pa čak i padali u nesvijest.

EES zahtijeva od putnika iz trećih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, da prilikom ulaska u schengenski prostor daju otiske prstiju i fotografiraju se. Uvođenje ove mjere dovelo je do dugih redova i kašnjenja na brojnim europskim aerodromima. Tijekom vikenda zabilježene su gužve i otkazivanja letova u gradovima poput Ženeve, Lisabona i Malte. Problemi su se nastavili i danas, a putnici na aerodromima u Bruxellesu i Amsterdamu prijavljivali su čekanja i do dva sata.

Jedan putnik iz Amsterdama opisao je situaciju kao izuzetno tešku, istaknuvši da su u redovima čekali stariji ljudi i roditelji s malom djecom, dok je bio otvoren tek mali broj kontrolnih punktova. Oko stotinu putnika kompanije easyJet ostalo je na aerodromu Linate nakon što je avion za Manchester poletio bez njih. Kompanija easyJet priopćila je da je situacija bila izvan njihove kontrole te da su kašnjenja uzrokovana novim europskim sustavom kontrole granica.

Kako piše Daily Mail, stručnjakinja za zrakoplovstvo Sally Gethin upozorila je da uvođenje EES-a ne ide glatko. „Pokazalo se da je ovo vrlo težak i stresan proces za putnike te pravi logistički izazov. Problemi bi mogli potrajati nekoliko tjedana, a povremeni zastoji očekuju se i nakon potpune implementacije sustava“, izjavila je. Dodala je kako su mnogi putnici zbunjeni novim pravilima te smatra da je britanska vlada mogla učiniti više kako bi ih informirala.

Brojni putnici podijelili su svoja iskustva. Sedamnaestogodišnja Kiera izjavila je da je stigla na aerodrom četiri sata prije leta, ali je zbog ogromnih redova propustila avion. Za novi let morala je čekati 20 sati, a njezina majka platila je više od 500 funti. Slična iskustva opisali su i drugi putnici, koji su satima čekali bez adekvatne pomoći, dok su se aviokompanije i aerodromske službe međusobno optuživale za odgovornost.

Kaotične scene zabilježene su i u Lisabonu, Parizu i Amsterdamu. Putnici su izvještavali o višesatnim čekanjima na kontrolama putovnica, a neki su zbog toga propustili letove. Kontroverzni direktor Ryanaira Michael O’Leary optužio je Europsku uniju da kažnjava britanske turiste nakon Brexita, tvrdeći da su izloženi dužim čekanjima na aerodromima.