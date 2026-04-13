Neki su padali u nesvijest i povraćali: Nova pravila izazvala kaos, putnici satima čekali na aerodromu pa propustili let

Pravi kaos odvijao se u Milanu u nedjelju gdje su putnici easyJeta ostali zaglavljeni na aerodromu zbog novi pravila koja su stupila na snagu na EU granicama. Radi se o putnicima koji su se vraćali u Manchester. Oko 100 putnika satima je čekao kako bi ušli u zrakoplov a neki su povraćali i pali u nesvijest, no na kraju su propustili let. Zrakoplovna tvrtka izjavila je da je situacija "izvan njihove kontrole" i da su problemi s novim sustavom ulaska/izlaska uzrokovali kašnjenja, dodajući da su zadržavanja "neprihvatljiva". Sustav zahtijeva od putnika iz trećih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, da im se uzmu otisci prstiju i fotografije prilikom ulaska u Schengenski prostor, koji se sastoji od 29 europskih zemalja uglavnom u EU.

Putnici koji su putovali diljem Europe pogođeni su kašnjenjima i otkazivanjima letova tijekom vikenda, a kaos u putovanjima prijavili su oni koji su se vraćali u Ujedinjeno Kraljevstvo. Daily Mail doznaje kako je easyJet odgodio let za 52 minute kako bi putnicima dao dodatno vrijeme, ali, kako se posada približavala kraju svog sigurnosno reguliranog radnog vremena, let je bio prisiljen krenuti poluprazan.

Putnici su bili primorani pronaći alternativne načine povratka kući, a neki su otkrili da su propustili let tek kada je zrakoplov poletio bez njih. Jedna putnica koja je putovala sa svojim dečkom rekla je da je samo 30 ljudi uspjelo ukrcati se u avion, ostavljajući 100 zaglavljenih u zračnoj luci. Sedamnaestogodišnja Kiera rekla je za BBC: 'Stigli smo ovdje u 7:30 ujutro za let u 11 sati, tako da smo bili jako rano. Stigli smo na graničnu kontrolu i bio je ogroman red ljudi. Nisam se ionako osjećala dobro jer mislim da sam se otrovala hranom. Oko 10:50 ujutro donijeli su malo vode za ljude, a kada smo stigli do početka reda, netko nas je pitao idemo li u Manchester i rekao nam da je naš let upravo otišao.'

Studentica je dodala da su ona i njezin dečko usred 20-satnog čekanja na drugi let koji je danas krenuo i koštao ju dodatnih 520 funti. I da stvar bude gora, novi let odveo ih je u Gatwick umjesto u Manchester. Kiera je rekla da je easyJet ponudio samo 12,25 funti odštete, što je otprilike cijena sendviča u zračnoj luci.

Adam Lomas (33) bio je na odmoru u Milanu sa suprugom Katy (33) i njihovom kćerkicom kada su ostali zaglavljeni. Rekao je da je pokušao kontaktirati zrakoplovnu tvrtku, ali nije mogao doći do ljudskog operatera - samo do chatbotova koji su mu "spustili slušalicu" nakon "pet ili deset minuta" jer je bilo "problema sa zvukom i nisu me mogli čuti".

Rekao je da njegova obitelj sada pokušava pronaći hotel i rezervirati nove letove natrag u London, gdje bi zatim morali uhvatiti vlak za Manchester. Dodao je da su easyJet i zračna luka "satima raspravljali jedni s drugima o tome tko je kriv". Zrakoplovna tvrtka izjavila je da je obavijestila putnike o novom sustavu i savjetovala im da provjere svoje putne dokumente, ostave dodatno vrijeme u zračnim lukama, budu spremni na biometrijske provjere i uzmu u obzir dodatno vrijeme čekanja prilikom planiranja daljnjeg putovanja. Putnike se također potiče da dođu rano, što prije prođu sigurnosnu kontrolu i krenu prema izlazu kada ih pozovu.

@easyJet our flight from Milan Linate took off without us due to Border Control being FAR too busy and the automated system not working. We are now stuck in Milan, missing work, spending money that we don’t have and have to transfer from Gatwick to Manchester! pic.twitter.com/XfPshK5GZK — Miss Benn (@Emily_Benn20) April 12, 2026

- Svjesni smo da su neki putnici koji su danas polazili iz Milana Linatea imali dulje vrijeme čekanja na kontroli putovnica nego inače te smo savjetovali putnicima koji trebaju letjeti da ostave dodatno vrijeme za prolazak kroz zračnu luku. Činimo sve što je moguće kako bismo smanjili utjecaj redova u zračnoj luci, zadržavamo letove kako bismo putnicima dali dodatno vrijeme i osiguravamo besplatan prijevoz za sve putnike koji su možda propustili svoj let, uključujući EJU5420 za Manchester. Nastavljamo pozivati ​​granične vlasti da osiguraju da u potpunosti i učinkovito koriste dopuštene fleksibilnosti koliko god je potrebno dok se provodi EES, kako bi se izbjegla ova neprihvatljiva kašnjenja na granici za naše putnike. Iako je ovo izvan naše kontrole, ispričavamo se zbog svih neugodnosti - rekao je glasnogovornik easyJeta za Daily Mail.

Situacija u Mialnu nije bila iznimka. Turisti su ranije ovog tjedna prijavili kaotične scene i duga kašnjenja u zračnim lukama diljem Europe, nakon što su stupile na snagu nove digitalne granične kontrole.