NAJGORA NAVIKA PUTNIKA

Radnik s aerodroma upozorava: 'Prestanite vezati vrpce na prtljagu jer ona neće stići na vaš let'

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
31.03.2026.
u 12:30

Čekanje prtljage na aerodromskoj traci za mnoge je najstresniji dio putovanja. Upravo zato brojni putnici koriste jednostavan trik - vežu šarenu vrpcu za ručku kako bi lakše uočili svoj kofer. Međutim, jedan iskusni radnik upozorava da bi vas upravo ta navika mogla skupo koštati.

Gotovo da ne postoji putnik koji nije osjetio onaj mali čvor u želucu dok stoji pokraj pokretne trake i čeka da se baš njegov kofer pojavi iz otvora. More crnih, sivih i plavih, gotovo identičnih kovčega vrti se u krug, a napetost raste sa svakim tuđim koferom koji prođe. Kako bi izbjegli tu neizvjesnost i grešku da uzmu tuđu prtljagu, mnogi se oslanjaju na jednostavan i naizgled genijalan trik - vezanje šarene vrpce, marame ili bilo kakve druge oznake na ručku. Čini se kao savršeno rješenje koje u sekundi čini vaš kofer jedinstvenim. Nažalost, taj mali komad tkanine mogao bi biti izravan razlog zašto ćete na odredište stići bez svojih stvari.

John, koji radi u sortirnici prtljage zračne luke u Dublinu, objasnio je zašto je ova široko rasprostranjena praksa zapravo jedna od najgorih stvari koje možete učiniti za svoju prtljagu. Njegovo upozorenje nije temeljeno na nagađanju, već na svakodnevnom iskustvu s desecima tisuća kofera koji prolaze kroz automatizirani sustav. "Vrpce koje ljudi vežu za kovčege kako bi ih lakše prepoznali mogu stvoriti probleme pri automatskom skeniranju u sortirnici. Ako se torba ne može automatski očitati, sustav je izdvaja za ručnu obradu, što može značiti da neće stići na vaš let", pojasnio je John u razgovoru za RSVPLive.

Problem leži u načinu na koji funkcioniraju moderni aerodromski sustavi. Nakon što predate prtljagu na šalteru, ona putuje kilometrima pokretnih traka, a njezino kretanje usmjeravaju isključivo automatski skeneri koji čitaju barkodove na naljepnicama. Ako vrpca, čak i djelomično, prekrije taj kod ili jednostavno zbuni laserske senzore sustava, stroj ne može identificirati kamo kofer treba ići. U tom trenutku, kofer se automatski preusmjerava na sporednu traku za "rukovanje iznimkama". To znači da netko od osoblja mora fizički pronaći vaš kofer, ručno ga skenirati i zatim ga poslati na pravu destinaciju. Taj proces oduzima dragocjene minute, a ako je do polijetanja ostalo malo vremena, vrlo je vjerojatno da vaša prtljaga jednostavno neće biti ukrcana.

Kao da to nije dovoljno, postoji i dodatna, čisto mehanička opasnost. Viseći predmeti poput vrpci, vezica ili čak labavih ručki mogu se lako zapetljati u mehanizam pokretne trake ili u valjke koji usmjeravaju prtljagu. Kada se to dogodi, ne samo da se vaš kofer može oštetiti, već to može izazvati zastoj cijelog sustava. U tom slučaju, kasni prtljaga svih putnika na letu, a vi postajete nenamjerni krivac za kašnjenje i frustracije stotina drugih ljudi. Radnici tada moraju zaustaviti trake i ručno osloboditi zaglavljeni predmet, što dodatno produljuje vrijeme potrebno da prtljaga stigne do zrakoplova.

Dodatni savjeti koji spašavaju putovanje

Johnovo desetljetno iskustvo otkrilo je još nekoliko uobičajenih pogrešaka koje putnici rade. Jednako velik problem kao i vrpce predstavljaju stare naljepnice s barkodovima s prethodnih letova. Skeneri nisu uvijek dovoljno pametni da razlikuju novu naljepnicu od starih, pa se može dogoditi da očitaju pogrešan kod i pošalju vašu prtljagu na potpuno krivo odredište. Zato je ključno ukloniti sve stare oznake prije svakog novog putovanja. No, možda najbizarnije upozorenje odnosi se na popularnu slasticu - marcipan. "Nikada ne pakirajte marcipan u predanu prtljagu. Ima istu gustoću kao i neki eksplozivi, pa će vaša torba sigurno biti izdvojena, a vas će pozvati s leta na detaljnu provjeru", upozorava John. Također, savjetuje da kofer na traku uvijek stavljate s kotačima okrenutim prema gore kako bi se smanjila mogućnost njihovog oštećenja.

Kako onda sigurno istaknuti svoj kofer?

Srećom, postoje brojni sigurni načini da svoj kofer učinite prepoznatljivim, a da pritom ne riskirate njegov gubitak. Najočitije rješenje je kupnja kofera upečatljive boje ili uzorka koji se ističe u masi crnih i sivih. Ako već imate tamni kofer, umjesto vrpce koristite šarene remene za prtljagu koji su čvrsto priljubljeni uz tijelo kofera i nemaju dijelove koji vise. Druga izvrsna opcija su personalizirane navlake za kofere koje ne samo da ih čine jedinstvenima, već ih i štite od ogrebotina. Također možete zalijepiti velike, prepoznatljive naljepnice izravno na površinu kofera. Na kraju, ne zaboravite najvažniji savjet - unutar kofera, na vidljivo mjesto, uvijek stavite papir sa svojim imenom, adresom i brojem telefona. Ako vanjska oznaka otpadne, to je jedini način da vam se prtljaga vrati.

Stjuardesa otkrila stroga pravila i što rade prije ulaska putnika u avion
