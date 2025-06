Putinovi oligarsi huškaju na pomoć Iranu: 'Krajnje je vrijeme da pomognemo teheranu'

Pripadnici struje bliske Vladimiru Putinu pozvali su Ruse da "uzmu oružje u ruke" kao odgovor na američke napade na iranska nuklearna postrojenja. Američki predsjednik Donald Trump odobrio je bombardiranje triju ključnih nuklearnih lokacija u Iranu, što je dodatno zaoštrilo krizu na Bliskom istoku. Napadi su izvedeni pomoću američkih nevidljivih bombardera B-2, a među pogođenim ciljevima bio je i iranski nuklearni objekt Fordow. Taj potez izazvao je oštru reakciju pojedinih ruskih oligarha, koji sada traže da Rusija pruži vojnu podršku Teheranu, piše Mirror.

Oligarh Konstantin Malofejev, vlasnik propagandne mreže Tsargrad, poručio je: "Krajnje je vrijeme da pomognemo Teheranu s satelitskom obavještajnom službom, protuzračnom obranom i projektilima." Također je optužio Trumpa da ismijava Putina "pretvarajući se da je mirotvorac" u sukobu u Ukrajini. Pozivajući na rusku vojnu pomoć Iranu, Malofejev je zaključio: "Ovu igru mogu igrati dvije strane. Sudbina nam pruža povijesnu priliku."

Kremlj je reagirao s dozom ironije na američki napad na Iran, zemlju s kojom Moskva ima potpisano „sveobuhvatno strateško partnerstvo“ još od siječnja ove godine. Iako sporazum ne sadrži obvezu međusobne obrane, uključuje odredbe o sigurnosnoj suradnji i zabrani potpore napadačima.

Prvu službenu reakciju iz ruskog državnog vrha dao je Dmitrij Medvedev, bliski Putinov saveznik, zamjenik predsjednika Vijeća sigurnosti i bivši predsjednik Rusije. „Čini se da ključna infrastruktura nuklearnog ciklusa nije ozbiljno oštećena, ako je uopće i oštećena“, rekao je Medvedev, koji vodi vladajuću stranku Jedinstvena Rusija.

Dodao je kako će „proces obogaćivanja nuklearnih materijala – a sada možemo otvoreno reći i proizvodnja nuklearnog oružja – ići dalje“, te ustvrdio da je „više zemalja spremno Iranu izravno isporučiti svoje nuklearno naoružanje“.

Dodao je: „Sjedinjene Države uvlače se u novi sukob s mogućnošću kopnene operacije. Iranski politički režim je očuvan i vrlo je vjerojatno da je postao još snažniji. Narod se okuplja oko duhovnog vodstva, čak i oni koji mu ranije nisu bili skloni.“

FOTO Strahoviti odgovor Irana! Stižu snimke iz Tel Aviva i Jeruzalema, zgrade potpuno uništene, spašavaju se preživjeli

„Trump, koji je došao kao predsjednik mirotvorac, započeo je novi rat za Sjedinjene Države. Apsolutna većina zemalja svijeta protivi se postupcima Izraela i Sjedinjenih Država. S takvim uspjehom, Trump nikada neće vidjeti Nobelovu nagradu za mir, čak ni unatoč svoj korumpiranosti te nominacije. Dobar početak, čestitamo, gospodine predsjedniče!“

Kritike koje Kremlj upućuje Trumpu najžešće su od njegova dolaska na vlast i u suprotnosti su s nedavnim pokušajima poboljšanja odnosa između Rusije i SAD-a, uključujući usporavanje američke vojne pomoći Ukrajini. Više ruskih izvora ukazalo je na simboliku datuma američkog napada – 22. lipnja, istog dana kada je 1941. nacistička Njemačka napala Sovjetski Savez.

Dmitrij Rogozin, bivši zamjenik ruskog premijera i šef svemirske agencije, a sada proratno nastrojeni senator, izjavio je: „Danas je nedjelja, 22. lipnja. SAD su izvele udare na iranska nuklearna postrojenja. Jasno je da dolazi do internacionalizacije oružanih sukoba. Glavni poticatelji toga su dvije osobe – Zelenski i Netanyahu. Ova činjenica zaslužuje ostati zabilježena u povijesti.“

Nastavio je tvrdeći da se Rusi moraju pripremiti za mogući svjetski rat. „Hoće li naši unuci biti ponosni na svoje djedove ovisi o nama, našem instinktu za samoodržanje i spremnosti da uzmemo oružje u ruke, naučimo suvremene visoko-tehnološke metode ratovanja i završimo s uvjerljivom pobjedom,” rekao je. „Uvijek pobjeđuje onaj koji je spreman ići do kraja.”

Bivši Putinov govornik Abbas Gallyamov, sada kritičar, pohvalio je navodnu američku kampanju dezinformacija prije udara. „Dio priprema za američki napad bila je i objava za Reuters o ‘informacijama’ o nesuglasicama između Izraela i SAD-a,” izjavio je.

„Dok su ajatolasi s oduševljenjem čitali izvještaj da je [potpredsjednik J.D.] Vance optužio Izrael da pokušava uvući Ameriku u rat, B-2 bombarderi su već poletjeli.” Ostali ruski mediji umanjuju važnost udara, ističući iranske tvrdnje da tri nuklearna postrojenja nisu uništena, za razliku od tvrdnji Trumpove administracije.

Nekoliko izvještaja navodi da je na postrojenju Fordow nastala tek „manja šteta“. Prokremaljski stručnjak Sergey Mardan upozorava kako je sada jasno da je Putinov najveći strah – američki pokušaj atentata na iranskog vrhovnog vođu – ponovno na stolu.

„Prošlog tjedna nekoliko američkih dužnosnika izjavilo je za CBS News da Trump nije za planove Izraela da likvidira ajatolaha Alija Hamneija,“ napisao je Mardan. "Iranci mogu u to povjerovati, ali samo ako to stvarno žele, inače ih čekaju novi napadi.“ Telegram kanal On The Frontline upozorava da bi iranski odgovor mogao biti „odmazdni udar na američke baze“. Navode kao moguće mete američke zračne baze u Kataru i Saudijskoj Arabiji.

„Jemenske snage već su najavile da će napasti američke brodove u Crvenom moru. Sada imaju i službeni povod. Sva logistika kroz Sueski kanal je ugrožena. Najgori scenarij je blokada Hormuškog tjesnaca. Čak i zatvaranje na 72 sata dovelo bi do rasta cijena nafte, potencijalnih poremećaja u opskrbi energijom za Europu i Aziju, te povećane vjerojatnosti da SAD mora pokrenuti pomorsku operaciju za uklanjanje blokade.“

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi sutra dolazi u Moskvu na sastanak s Putinom, dok ruski zastupnici pozivaju diktatora da stane uz Teheran. „Sutra ću se sastati s ruskim predsjednikom Putinom. Njegova zemlja je naš prijatelj i stalno s njim koordiniramo i konzultiramo se,“ izjavio je Araghchi, najviši iranski diplomat.

Zastupnik blizak Putinu, Andrei Klishas, izjavio je: „Nažalost, rat na Bliskom istoku će se proširiti i neće završiti američkim napadima na Iran 22. lipnja. Islamska Republika će biti prisiljena odgovoriti na kršenje suvereniteta i agresiju protiv svoje zemlje, jer je režim koji nije u stanju zaštititi suverenitet svoje države uvijek osuđen na propast.“