'Cijela Ukrajina je naša': Putin prijeti nuklearnim udarom ako Ukrajina upotrijebi 'prljavu bombu'

U ekskluzivnom intervjuu za Sky News Arabia, ruski predsjednik rekao je da pregovori moraju uzeti u obzir "volju ljudi koji žive na određenim teritorijima". Putin se pritom referirao na referendume koje su ruske vlasti održale 2022. godine u četiri anektirane regije Ukrajine te na Krimu. Ti referendumi, koje je tadašnji britanski ministar vanjskih poslova opisao kao "lažne", pokazali su da su sve četiri regije izglasale priključenje Rusiji. "Volja naroda je ono što (mi) zovemo demokracijom", rekao je Putin. Izjavio je kako se nada da će se ukrajinsko vodstvo u pregovorima voditi "nacionalnim interesima", a ne "interesima svojih sponzora", piše Sky News. Ti sponzori, rekao je, "nisu zainteresirani za okončanje sukoba, već za korištenje Ukrajine u vlastite sebične političke svrhe".

"Više puta sam rekao da smatram da su ruski i ukrajinski narod jedan narod. U tom smislu, cijela Ukrajina je naša", rekao je ruski predsjednik u petak poslovnim liderima u Sankt Peterburgu. Također je po prvi put u mjesecima zaprijetio nuklearnim udarom na Ukrajinu, obećavši "katastrofalne" posljedice ako Kijev protiv ruskih snaga upotrijebi prljavu bombu. "To bi bila kolosalna pogreška onih koje nazivamo neonacistima na teritoriju današnje Ukrajine", rekao je Putin. "To bi mogla biti njihova posljednja pogreška. Mi uvijek odgovaramo i to na jednak način. Stoga će naš odgovor biti vrlo žestok".

"Ukrajina zaslužuje bolju sudbinu od one da bude instrument u geopolitičkom sukobu onih koji teže konfrontaciji s Ruskom Federacijom", dodao je. U subotu ujutro, Rusija je tvrdila da je zauzela malo selo nazvano Zaporižja u ukrajinskoj Donjeckoj regiji. Ivan Fedorov, šef vojne uprave regije Zaporižja, objavio je na Telegramu da je više od 200 ruskih bespilotnih letjelica u petak ciljalo tu regiju. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je da je Kijev u pregovorima s Danskom, Norveškom, Njemačkom, Kanadom, Velikom Britanijom i Litvom o zajedničkoj proizvodnji oružja. Pozvao je partnere Ukrajine da izdvoje 0,25 % svog BDP-a za financiranje proizvodnje ukrajinskog naoružanja.