Zelenski: Njemačke i češke tvrtke i dalje opskrbljuju rusku vojnu industriju

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je rekao da zapadne tvrtke, među kojima su njemačke i češke, i dalje opskrbljuju rusku vojnu industriju te je pozvao da se protiv tih tvrtki donesu sankcije. "Ruska Federacija dobiva strojeve iz određenih zemalja, a potom ih koristi za proizvodnju oružja", rekao je ukrajinski predsjednik u petak na brifingu za novinare koji je bio pod embargom do subote. Po njegovim riječima, petnaest je takvih tvrtki iz Tajvana, trinaest je njemačkih, osam čeških, šest južnokorejskih, tri su japanske i tri indijske. "I jedna tvrtka iz Sjedinjenih Država isporučuje manji broj dijelova" za strojeve, dodao je, kazavši da raspolaže i imenima svih tih tvrtki, ali ih nije iznio.

"Podijelili smo sve ove informacije sa svima, sa svojim partnerima - Europskom unijom i Sjedinjenim Državama. Pozivamo da se te tvrtke sankcioniraju", nastavio je Zelenski. Po podacima kojima raspolaže ukrajinski predsjednik spomenute tvrtke mogu "isključiti" takve strojeve s obzirom na to da "rade uz pomoć daljinskih elektroničkih sustava" i učiniti ih neupotrebljivima. "Te ih tvrtke mogu isključiti, pa strojevi više neće raditi. To bi utjecalo na usporavanje procesa. Recimo da bi to bilo kao razoružavanje Rusije bez oružja“, izjavio je.

Zelenski je kazao da je Kijev poslao informacije o postojanju i djelovanju takvih tvrtki u 26 zemalja. Od početka ruske invazije na Ukrajinu u veljači 2022. Moskvi su nametnute oštre zapadne sankcije, specijalno usmjerene na to da se spriječe isporuke opreme i tehnologije koju koristi njezina vojna industrija. No Moskva ih je dijelom uspjela zaobići tako što je uvoz organizirala preko trećih strana ili savezničkih zemalja.