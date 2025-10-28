Savez koji bi mogao potresti EU: Orban nastoji udružiti snage s još dvije zemlje

Dok se ratu u Ukrajini ne nazire kraj, unutar Europske unije dolazi do sve izraženijih razmirica. Nesuglasice su, između ostaloga, vezane oko ključnih pitanja poput tempa pristupanja Ukrajine EU-u te financijske i vojne pomoći, što dodatno komplicira jedinstveni odgovor bloka na dugotrajni sukob. Sudeći prema posljednjim najavama, situacija bi se mogla još dodatno zakomplicirati.

Mađarska nastoji udružiti snage s Češkom i Slovačkom kako bi formirala savez skeptičan prema Ukrajini u Europskoj uniji, rekao je za Politico visoki politički savjetnik mađarskog premijera Viktora Orbána. Naime, Orban se nada da će surađivati s Andrejem Babišem, čija je stranka pobijedila na nedavnim parlamentarnim izborima u Češkoj, i slovačkim premijerom Robertom Ficom te kako će uskladiti stavove uoči sastanaka čelnika EU-a. Iako je čvrsti politički savez još uvijek daleko, takva formacija mogla bi značajno omesti napore EU-a da financijski i vojno podrži Ukrajinu.

Govoreći o potencijalnom savezu koji bi mogao djelovati kao blok u Europskom vijeću, politički direktor premijera, Balázs Orbán, ustvrdio je: "Mislim da će doći – i biti sve vidljiviji." "To je vrlo dobro funkcioniralo tijekom migrantske krize. Tako smo se mogli oduprijeti", istaknuo je vezano uz Višegradsku skupinu (V4), udruženje Mađarske, Češke, Slovačke i Poljske. Grupa V4 zalagala se za jake vanjske granice EU-a te se protivila bilo kakvom obveznom preseljenju migranata među zemljama članicama.

Nakon ruske invazije Ukrajine, Poljska je zagovarala oštre stavove prema Moskvi, dok je Mađarska zauzela suprotan stav. Sadašnji poljski premijer, Donald Tusk, odlučno podržava Ukrajinu i malo je vjerojatno da će ući u bilo kakav savez s Orbánom. Prema tome, novi savez brojao bi tri člana. Fico i Babiš više se slažu s nekim Orbanovim stavovima te pozivaju na dijalog s Moskvom, umjesto na ekonomski pritisak. Ipak, moglo bi proći neko vrijeme prije nego što se savez službeno oformi.

Mađarski napori za političke saveze u Bruxellesu prelaze izvan Europskog vijeća, rekao je Balázs Orbán. Stranka Fidesz mađarskog premijera mogla bi proširiti svoje partnerstva u Europskom parlamentu, rekao je, navodeći desnu grupu Europski konzervativci i reformisti, krajnje desnu grupu Europa suverenih naroda te "neke ljevičarske grupe" kao potencijalne saveznike.

Mađarski premijer, koji je na vlasti posljednjih 15 godina, suočava se s borbom za ponovni izbor sljedeće godine. Stranka Tisza oporbenog čelnika Pétera Magyara trenutno je popularnija od Orbánove stranke Fidesz, prema anketama. Upitan o nadolazećoj izbornoj kampanji, savjetnik je rekao da će biti "teška, kao i uvijek", okrivljujući Bruxelles za ono što je nazvao "organiziranim, koordiniranim naporom da se istisne mađarska vlada", što uključuje "političku podršku oporbi". Europska komisija navodi da mjere zadržavanja sredstava Mađarskoj proizlaze iz prkošenja Budimpešte zakonima EU-a, a ne iz političke agende.