Nekad se slikala za Playboy, a zvali su je i 'Putinovo kumče': Sada je odlučila 'pobjeći' u jednu europsku zemlju

Nekadašnja TV voditeljica, političarka i influencerica Ksenia Sobčak (43), koja je 2018. izazvala ruskog predsjednikaa Vladimira Putina na predsjedničkim izborima, podnijela je zahtjev za španjolsku boravišnu dozvolu za digitalne nomade i to za sebe i svog osmogodišnjeg sina. Prema španjolskim medijima El País i El Confidencial, ova pripadnica ruske elite želi živjeti u Španjolskoj više od polovice godine, plaćati porez tamo i raditi na daljinu za strane poslodavce. Sobčak, koja posjeduje francusku petogodišnju schengensku vizu, izraelsku i rusku putovnicu, već može slobodno putovati Europom do 90 dana u svakih šest mjeseci. No, status digitalnog nomada omogućio bi joj dugoročan boravak i bijeg iz Rusije, kako pišu mediji. Rusija se suočava s dubokom krizom zbog zapadnih sankcija, inflacija raste, a Putinov režim pooštrava lov na kritičare. Njezin vlastiti medij, Ostorozhno Novosti, često objavljuje kritike vlasti, ali uvijek unutar granica koje ne prelaze crvenu liniju.

Godine 2023. Sobčak je prisustvovala navodnoj skandaloznoj 'goloj zabavi' u moskovskom klubu Mutabor, što je razbjesnilo Kremlj. Dok su drugi sudionici kažnjeni globama ili uhićenjima, ona je izbjegla sankcije i uputila javnu ispriku. Mnogi u opoziciji su to tumačili kao dokaz da je i dalje 'zaštićena'. Njezina veza s Putinom seže duboko u prošlost. Naime, on je prisustvovao je njezinom pravoslavnom krštenju kao dijete, a njezin otac Anatolij Sobčak, bivši gradonačelnik Sankt Peterburga, bio mu je politički mentor. Zbog toga Sobčak često nazivaju 'Putinovim kumčetom'. Ksenija je ranije bila popularna voditeljica reality TV-a i pozirala je za Playboy.

Kada je izazvala Putina 2018., brojni su smatrali da su ti izbori bili namješteni u Putinovu korist. Unatoč kritiziranju ruskog vođe, održala je navodno osobni sastanak s njim prije nego što je najavila da će mu se suprotstaviti, piše Mirror. Njezina majka, Ljudmila Narusova (74), ruska je senatorica i jedna od rijetkih u Dumi koja povremeno glasa protiv Putinovih zakona. Prije dvije godine upozorila je na “nerazumnost” rata u Ukrajini i izjavila za Novaya Gazeta Europe. "Ja sam jedina koja glasa protiv njega. Ali ima dovoljno ljudi koji misle isto što i ja. Samo se boje to izgovoriti naglas.”

Španjolska je postala popularna destinacija za bogate Ruse koji bježe od sankcija. Program digitalnih nomada, uveden 2023., zahtijeva minimalni mjesečni prihod od oko 2.760 eura i dokaz o radu za inozemnu tvrtku. Sobčak, koja zarađuje preko medija, YouTubea i utjecajnih kampanja, lako ispunjava uvjete. Šuška se da je već kupila luksuznu kuću na Costa del Sol, no za to nema potvrde.