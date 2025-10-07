Trump prije konačne odluke o prodaji moćnog dalekometnog oružja NATO-u želi jasan odgovor na jedno važno pitanje

"Donekle sam donio odluku, recimo", izjavio je američki predsjednik Donald Trump na pitanje novinara o prodaji dalekometnih projektila Tomahawk. Ti projektili bi, ukoliko do toga dođe, bili prodani državama članicama NATO-a, a potom isporučeni Ukrajini. Kako tvrdi Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik, Tomahawci bi promijenili ravnotežu jer bi time omogućili Kijevu napade na vojne ciljeve koji se nalaze duboko u Rusiji. Na taj način bi se oslabila ruska vojna industrija i prisililo bi se Vladimira Putina na pregovore pod povoljnijim uvjetima za Ukrajinu. "Možda čak i bez potrebe da Ukrajina upotrijebi to oružje", rekao je Zelenski, a prenosi Axios.
Dimitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, pobio je izjavu ukrajinskog čelnika, rekavši kako "nema čarobnog rješenja koje može promijeniti situaciju na frontu za kijevski režim". Dodao je kako niti jedne rakete neće promijeniti dinamiku. Tomahawk rakete imaju domet od 2. 500 kilometara, čime bi Moskva bila u njihovom dosegu, piše BBC.
Trump je istaknuo kako, prije isporuke ovih raketa, želi znati što Ukrajinci planiraju učiniti s njima. "Gdje ih šalju, pretpostavljam da ću morati postaviti to pitanje", rekao je američki predsjednik.
Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako bi ova isporuka dovela do urušavanja pozitivnih trendova koji su se razvili između ove dvije sile. Također je dodao kako bi to značilo "potpuno novu, kvalitativno novu fazu eskalacije", piše Reuters.
Velika trojka u Kini potvrdila je stvaranje novog svjetskog poretka i to na način da će stari jednostavno prestati biti funkcionalan. U tom je okviru Xi iznio logiku koja je postala konstanta kineske diplomacije: "Moramo se jasno suprotstaviti hegemonizmu i politici sile te prakticirati istinski multilateralizam". Govorio je o globalnom upravljanju na "novom raskrižju" i potrebi da se oblikuje "jednaka i uređena multipolarnost", nasuprot blokovskoj rigidnosti i pravilu najjačeg. Kineski koncept "zajednice zajedničke budućnosti čovječanstva" dobio je operativniji obris kroz inicijative koje uvezuju ekonomiju, sigurnost i tehnologiju, od mogućeg razvojno‑financijskog instrumenta SCO‑a do novog centra za suradnju u području umjetne inteligencije. Paralelno s rim, DF‑61, JL‑3, laserski štit i cijela nuklearna trijada po prvi put je pokazana "na ulici". Najglasnija poruka došla je iz tihe geometrije nosila i cijevi: Kina je prvi put u jednom događaju izložila sva tri kraka nuklearne trijade – kopno, more i zrak. Na kopnu, stup parade predvodili su interkontinentalni projektili DF‑5C i potpuno novi, cestovno‑mobilni DF‑61. DF‑5C je modernizirani "teškaš" s višestrukim neovisno upravljanim bojevim glavama (MIRV), dakle jedna raketa nosi "paket" od više ciljeva, što problem multiplicira svakoj proturaketnoj obrani. DF‑61 je iznenađenje: platforma na 16 kotača i mobilnost koja znači preživljavanje – takav sustav se sklanja, mijenja položaje i otežava protivniku svaki plan.