Trump prije konačne odluke o prodaji moćnog dalekometnog oružja NATO-u želi jasan odgovor na jedno važno pitanje

"Donekle sam donio odluku, recimo", izjavio je američki predsjednik Donald Trump na pitanje novinara o prodaji dalekometnih projektila Tomahawk. Ti projektili bi, ukoliko do toga dođe, bili prodani državama članicama NATO-a, a potom isporučeni Ukrajini. Kako tvrdi Volodimir Zelenski, ukrajinski predsjednik, Tomahawci bi promijenili ravnotežu jer bi time omogućili Kijevu napade na vojne ciljeve koji se nalaze duboko u Rusiji. Na taj način bi se oslabila ruska vojna industrija i prisililo bi se Vladimira Putina na pregovore pod povoljnijim uvjetima za Ukrajinu. "Možda čak i bez potrebe da Ukrajina upotrijebi to oružje", rekao je Zelenski, a prenosi Axios.

Dimitrij Peskov, glasnogovornik Kremlja, pobio je izjavu ukrajinskog čelnika, rekavši kako "nema čarobnog rješenja koje može promijeniti situaciju na frontu za kijevski režim". Dodao je kako niti jedne rakete neće promijeniti dinamiku. Tomahawk rakete imaju domet od 2. 500 kilometara, čime bi Moskva bila u njihovom dosegu, piše BBC.

Trump je istaknuo kako, prije isporuke ovih raketa, želi znati što Ukrajinci planiraju učiniti s njima. "Gdje ih šalju, pretpostavljam da ću morati postaviti to pitanje", rekao je američki predsjednik.

Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako bi ova isporuka dovela do urušavanja pozitivnih trendova koji su se razvili između ove dvije sile. Također je dodao kako bi to značilo "potpuno novu, kvalitativno novu fazu eskalacije", piše Reuters.