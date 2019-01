Putin se inati Trumpu: Evo, to su naše nove krstareće rakete

Samo nekoliko dana prije nego što će isteći ultimatum o zabrani proizvodnje raketa srednjeg dometa koji je američki predsjednik Trump uputio Rusiji prije gotovo dva mjeseca, ruska vojska predstavila je stranim vojnim atašeima i novinarima sustav krstarećih raketa za koji Washington tvrdi da krši sporazum o kontroli oružja iz doba hladnog rata.

Ostavština hladnog rata

Naime, početkom prosinca prošle godine Trump je najavio da će se SAD povući iz INF-a, sporazuma koji su još 1987. postigli tadašnji američki i sovjetski predsjednici Ronald Reagan i Mihail Gorbačov. Ovaj sporazum o kontroli naoružanja, koji je još uvijek barem nominalno na snazi, brani razvoj i proizvodnju raketa srednjeg dometa, odnosno dometa između 500 i 5500 kilometara. Trump je ustvrdio da Rusija krši ovaj sporazum i da će se SAD povući iz INF-a ako Rusija ne uskladi svoju strategiju u sljedećih 60 dana. Taj rok od dva mjeseca upravo istječe, a ruska vojska sada je predstavila svoj novi oružani sustav Novator 9M729, kodnog NATO imena SSC-8.

Foto: REUTERS

Prema tvrdnjama Washingtona, upravo ovaj tip krstarećih raketa jedan je od sustava koji krše sporazum iz 1987. Rusija pak tvrdi da to nije točno jer nominalno najveći maksimalni domet jučer predstavljene rakete iznosi 480 kilometara, odnosno 20 kilometara manje od granice koju INF postavlja.

– Washington je kroz diplomatske kanale vrlo jasno poručio da nije spreman ni na kakav dijalog, već da napušta sporazum – ustvrdio je na brifingu zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova Sergej Rjabkov.

Inače, Putin je samo dan nakon što su Trump i američki državni tajnik Mike Pompeo prije nešto manje od dva mjeseca uputili ultimatum Rusiji, najavio kako će, ako dođe do sloma INF-a, Moskva razmotriti razvoj i proizvodnju raketa srednjeg dometa nuklearnim glavama.

– Očito je da su Amerikanci procijenili kako im sada trebaju takve rakete. Što će biti naš odgovor? Pa, naravno, i mi ćemo se naoružati takvim oružjem – ustvrdio je Putin u odgovoru na ultimatum koji su ruske televizijske postaje emitirale u izravnom prijenosu.

Inače, sporazum iz 1987. predviđao je uništenje svih raketa srednjeg dometa, no nije se odnosio na rakete koje su bile postavljene na brodovima i podmornicama, već prvenstveno na oružane sustave koji su bili stacionirani na tlu Europe.

Narudžbe za vojnu industriju

Prema procjenama analitičara, upitno je krši li Rusija doista sporazum iz hladnog rata. Ako se sudi po specifikacijama jučer predstavljenih krstarećih raketa, one se još uvijek zadržavaju u dozvoljenoj zoni i nisu obuhvaćene sporazumom. No prilično je jasno da Trumpova administracija “gura” izlazak SAD-a iz sporazuma koji nameće obaveze, čime počinje s razvojem i proizvodnjom oružja koje do tada nije imalo mjesta u njihovu arsenalu.

To pak znači velike narudžbe za američku vojnu industriju, inače jednog od najvećih sponzora republikanaca u SAD-u. No problem je što će jednostrano povlačenje SAD iz INF-a ponovo pokrenuti utrku u naoružanju između Moskve i Washingtona.

