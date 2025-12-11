Ovo nisu očekivali: Mladići u odijelima iz omiljene serije izazvali bijes Talibana

Mladići iz Herata u Afganistanu privukli su pažnju talibanskih vlasti nakon što su se na društvenim mrežama pojavili u odjeći inspiriranoj britanskom kriminalističkom serijom Peaky Blinders. Grupa iz naselja Jebraela pozirala je u tamnim odijelima, dugim kaputima i ravnim kapama, stilu koji podsjeća na fiktivnu obitelj Shelby iz serije, koju vodi karizmatični i nemilosrdni Thomas Shelby, kojeg glumi Cillian Murphy. Peaky Blinders prati kriminalni klan u Birminghamu 1920-ih i poznata je po svojoj mračnoj atmosferi i strogo krojenim kostimima koji su postali globalni modni fenomen.

Talibansko Ministarstvo za promicanje vrline i sprečavanje poroka, preko glasnogovornika Saifula Islama Khybera, objavilo je da su mladići “uhvaćeni kako promoviraju ekran i oponašaju filmske glumce” te je pokrenut “program njihove reforme”. Khyber je dodatno naglasio: “Hvala Bogu, mi muslimani i Afganistanci imamo vlastitu religiju, kulturu i vrijednosti. Ovu zemlju smo obranili od širenja loših kultura velikim žrtvama i nastavit ćemo je braniti.” Ipak, za CBS je pojasnio da mladići nisu uhićeni, već “samo pozvani, savjetovani i pušteni”.

Videi grupe, snimljeni dok šetaju ulicama svog mjesta, prikupili su više od milijun pregleda na TikToku. Objavljivao ih je jedan od članova koji koristi ime Thomas Shelby, prema glavnom liku serije. U intervjuu za YouTube kanal Herat Mic u studenom, mladići su rekli da su reakcije lokalnog stanovništva bile većinom pozitivne: “Isprva smo imali sumnje, ali čim smo izašli van, shvatili smo da ljudima naš stil sviđa. Zaustavljali su nas, prilazili i tražili fotografiju,” rekao je Yaqoobi. “Unatoč ponekim negativnim komentarima, fokusirali smo se na zahvalnost koju smo dobivali.”

Ovaj slučaj otvara pitanje granica kulturne slobode u Afganistanu pod vlašću talibana, koji su još jednom pokazali koliko strogo kontroliraju društvene norme i stil odijevanja mladih. Dok su mladići pokušavali izraziti svoj interes za popularnu kulturu i televizijske likove, reakcija vlasti pokazuje da zapadna “screen kultura” ostaje predmetom nadzora i kritike. Primjer ove grupe pokazuje i snažan utjecaj globalnih pop-kulturnih fenomena poput Peaky Blindersa, koji dosežu i do zajednica koje su geografski i politički udaljene od Velike Britanije. Iako serija prikazuje kriminalne aktivnosti i mračnu stranu društva, njezin vizualni stil postao je inspiracija za mlade koji žele eksperimentirati s modom i identitetom.

Za mladiće iz Herata, njihova fascinacija serijom završila je samo s kratkim pozivom i savjetovanjem od strane talibanskih vlasti, no njihova priča pokazuje kako globalna pop-kultura može dosegnuti najneočekivanije dijelove svijeta, unatoč strogoj cenzuri i kulturnim ograničenjima.