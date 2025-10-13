Naši Portali
AMBICIOZNA VIZIJA KREMLJA

Pronašli novi način nadzora građana: Aplikacija je obavezna na svim novim mobitelima

Večernji.hr
13.10.2025.
u 21:42

Aplikacija omogućuje slanje poruka, razgovore, dijeljenje datoteka i prijenos novca između ruskih banaka.

Prema pisanju The Atlantic, Rusija je pronašla novi način nadzora svojih građana: “super aplikaciju” pod nazivom Max, koju je razvila ruska tehnološka tvrtka VK. Od 1. rujna, Max je obavezna na svim novim mobitelima prodanim u Rusiji. Aplikacija omogućuje slanje poruka, razgovore, dijeljenje datoteka i prijenos novca između ruskih banaka.

Kremlj za Max ima ambicioznu viziju, građani će putem aplikacije slati poruke i obavljati pozive, roditelji komunicirati sa školama, a korisnici potvrđivati identitet državnim tijelima i tvrtkama. Zbog svoje svestranosti, Max se uspoređuje s kineskim WeChatom.

Kremlj s ovom aplikacijom želi ograničiti korištenje alternativnih platformi poput WhatsAppa i izgraditi “suverenu” rusku digitalnu sferu te omogućiti nadzor na razini uređaja, što Kremelj vidi kao način jačanja kontrole nad građanima, uključujući i stanovnike ukrajinskih područja pod ruskom okupacijom.

Max već pokazuje prve znakove uspjeha. Iako aplikacija još nije savršena i korisnici se žale na funkcionalnost, VK je poznata tvrtka u Rusiji koja stoji iza popularne društvene mreže VK (poznate kao “ruski Facebook”) s više od 90 milijuna korisnika. Max trenutno ima oko 18 milijuna registriranih korisnika, manje od godinu dana nakon lansiranja.

Država prijeti proizvođačima mobitela koji ne instaliraju Max i ograničava pristup alternativnim aplikacijama poput WhatsAppa i Telegrama. Također se primjenjuju slične mjere i u okupiranim ukrajinskim teritorijima, primjerice u Zaporoškoj oblasti, gdje učenici moraju koristiti Max, dok su alternative zabranjene.
