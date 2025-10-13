Prema pisanju The Atlantic, Rusija je pronašla novi način nadzora svojih građana: “super aplikaciju” pod nazivom Max, koju je razvila ruska tehnološka tvrtka VK. Od 1. rujna, Max je obavezna na svim novim mobitelima prodanim u Rusiji. Aplikacija omogućuje slanje poruka, razgovore, dijeljenje datoteka i prijenos novca između ruskih banaka.
Kremlj za Max ima ambicioznu viziju, građani će putem aplikacije slati poruke i obavljati pozive, roditelji komunicirati sa školama, a korisnici potvrđivati identitet državnim tijelima i tvrtkama. Zbog svoje svestranosti, Max se uspoređuje s kineskim WeChatom.
Kremlj s ovom aplikacijom želi ograničiti korištenje alternativnih platformi poput WhatsAppa i izgraditi “suverenu” rusku digitalnu sferu te omogućiti nadzor na razini uređaja, što Kremelj vidi kao način jačanja kontrole nad građanima, uključujući i stanovnike ukrajinskih područja pod ruskom okupacijom.
Max već pokazuje prve znakove uspjeha. Iako aplikacija još nije savršena i korisnici se žale na funkcionalnost, VK je poznata tvrtka u Rusiji koja stoji iza popularne društvene mreže VK (poznate kao “ruski Facebook”) s više od 90 milijuna korisnika. Max trenutno ima oko 18 milijuna registriranih korisnika, manje od godinu dana nakon lansiranja.
Država prijeti proizvođačima mobitela koji ne instaliraju Max i ograničava pristup alternativnim aplikacijama poput WhatsAppa i Telegrama. Također se primjenjuju slične mjere i u okupiranim ukrajinskim teritorijima, primjerice u Zaporoškoj oblasti, gdje učenici moraju koristiti Max, dok su alternative zabranjene.
Kak je divno živjeti u EU ... Nova politika EU: Čak će i bebe moći "odabrati spol". Bruxelles gura radikalnu agendu - promjena spola na zahtjev, bez dobnih ograničenja i bez liječničkog nadzora. Europska unija predstavila je novu, duboko kontroverznuznu strategiju koja predviđa da će djeca bilo koje dobi, uključujući bebe, moći odabrati svoj "rodni identitet" - s pravnom snagom, bez ikakvih dobnih ili medicinskih ograničenja. Nova politika, nazvana "Strategija EU za jednakost LGBT+ osoba 2026.-2030.", objavljena je u srijedu od strane Europske komisije, koja se sastoji od neizabranih birokrata. U dokumentu se izričito navodi da će Komisija "podržati razvoj postupaka za pravno priznavanje spola na temelju samoodređenja, bez dobnih raničenja". Nema terapije, nema roditelja, nema ograničenja