Putin izračunao koliko bi Grenland trebao koštati: 'Mislim da će SAD moći priuštiti taj iznos'

Američki predsjednik Donald Trump otkrio je kako je formirao okvir budućeg dogovora o Grenlandu nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom u Davosu. S obzirom na to, istaknuo je kako nove carine, kojima je prijetio pojedinim europskim državama, više nisu potrebne. Također, isključio je uporabu vojne sile za stjecanje Grenlanda.

Prema izvorima CNN-a, dio potencijalnog dogovora uključuje ponovno pregovaranje o sporazumu iz 1951. godine koji je formalizirao američku vojnu prisutnost na otoku. Također, navodno je savez raspravljao i o mogućnosti da Danska dopusti SAD-u izgradnju dodatnih vojnih baza na zemljištu koje se smatra suverenim američkim teritorijem.

Posljednjih tjedana, nakon niza Trumpovih prijetnji, napetosti između Europe i SAD-a bile su visoke. S obzirom na to, mnogi su svjetski čelnici komentirali događanja. No, Vladimir Putin, ruski predsjednik, istaknuo je kako ga ono što se događa s Grenlandom uopće ne zanima.

Pritom, istaknuo je da Rusija ima iskustva u rješavanju sličnih pitanja sa Sjedinjenim Američkim Državama. Govoreći na sastanku Vijeća sigurnosti u srijedu, Putin je ukazao na rusku prodaju Aljaske 1867. godine, napomenuvši da je SAD kupio taj teritorij za 7,2 milijuna dolara, iznos koji je procijenio da bi danas bio oko 158 milijuna dolara.

Uspoređujući veličinu Aljaske s Grenlandom, sugerirao je da bi vrijednost Grenlanda mogla biti negdje oko 200 - 250 milijuna dolara ili bliže milijardi, ako se računa prema povijesnim cijenama zlata. "Mislim da će Sjedinjene Američke Države moći priuštiti taj iznos", kazao je Putin te ustvrdio: "Usput, Danska je Grenland uvijek tretirala kao koloniju i postupala s njim prilično grubo, ako ne i okrutno."