Četiri noseća stupa: Ovako izgleda Trumpov sporazum o Grenlandu s NATO-om

Njemački Welt, pozivajući se na visoke izvore u NATO-u, objavio je četiri temeljna stupa na kojima je zasnovan sporazum o Grenlandu koji je američki predsjednik Donald Trump dogovorio s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.
1. stup: carinske prijetnje Europi potpuno su isključene.
2. stup: Trump će dobiti svoj "prestižni projekt": izgradnju raketnog obrambenog sustava Zlatna kupola preko Grenlanda.
3. stup: Europljani će Trumpu jamčiti sudjelovanje u kontroli ulaganja na Grenlandu. SAD ima pravo veta ako države koje nisu članice NATO-a, poput Kine ili Rusije, pokušaju "iskopavati sirovine ili kupovati infrastrukturu na Grenlandu".
4. stup: Europski NATO partneri obvezuju se "na jaču predanost Arktiku".
Podsjetimo, Trump je jučer naglo odustao od prijetnji uvođenjem carina kao sredstva za zauzimanje Grenlanda, isključio je uporabu sile i rekao da je na vidiku dogovor. Trump je ublažio višetjednu retoriku koja je potresla NATO savez i riskirala novi globalni trgovinski rat. Umjesto toga, rekao je Trump, došao bi novi dogovor koji bi mogao zadovoljiti njegovu želju za sustavom raketne obrane Zlatna kupola i pristupom ključnim mineralima, a istodobno blokirati ambicije Rusije i Kine na Arktiku.
"To je dogovor s kojim su svi jako zadovoljni", rekao je Trump novinarima nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. "To je dugoročni dogovor. To je konačni dugoročni dogovor. Stavlja sve u stvarno dobru poziciju, posebno što se tiče sigurnosti i minerala."
"To je sporazum koji će trajati zauvijek", dodao je. Trump je na svojoj platformi Truth Social rekao da su SAD i NATO "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom" te da "na temelju tog razumijevanja neće nametati carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače".
Na sve to bi EU pristala bez ikakvog pritiska...Stvar je jasna, njegovi veliki igrači iz SAD su ga natjerali da se odustane od vojne intervencije nakon što su izračunali koliko će izgubit dvostrukim carinama, iza vrata se govorilo i o prodaji američkih obveznica, povlačenju novca iz fondova itd...To se već 2 put dogodilo u ovih godinu dana. Rusija preko njega pokušava razorit NATO, ne vjerujem da će uspjeti ali do kraja mandata ovog agenta će pokušavati..