Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 28
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
ISKLJUČENE CARINE

Četiri noseća stupa: Ovako izgleda Trumpov sporazum o Grenlandu s NATO-om

Foto: REUTERS
1/7
Autori: Antonio Mandir, Robert Jurišić
22.01.2026.
u 07:29

"To je dogovor s kojim su svi jako zadovoljni", rekao je Trump jučer novinarima nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

Njemački Welt, pozivajući se na visoke izvore u NATO-u, objavio je četiri temeljna stupa na kojima je zasnovan sporazum o Grenlandu koji je američki predsjednik Donald Trump dogovorio s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

1. stup: carinske prijetnje Europi potpuno su isključene.

2. stup: Trump će dobiti svoj "prestižni projekt": izgradnju raketnog obrambenog sustava Zlatna kupola preko Grenlanda.

3. stup: Europljani će Trumpu jamčiti sudjelovanje u kontroli ulaganja na Grenlandu. SAD ima pravo veta ako države koje nisu članice NATO-a, poput Kine ili Rusije, pokušaju "iskopavati sirovine ili kupovati infrastrukturu na Grenlandu".

4. stup: Europski NATO partneri obvezuju se "na jaču predanost Arktiku".

Podsjetimo, Trump je jučer naglo odustao od prijetnji uvođenjem carina kao sredstva za zauzimanje Grenlanda, isključio je uporabu sile i rekao da je na vidiku dogovor. Trump je ublažio višetjednu retoriku koja je potresla NATO savez i riskirala novi globalni trgovinski rat. Umjesto toga, rekao je Trump, došao bi novi dogovor koji bi mogao zadovoljiti njegovu želju za sustavom raketne obrane Zlatna kupola i pristupom ključnim mineralima, a istodobno blokirati ambicije Rusije i Kine na Arktiku.

"To je dogovor s kojim su svi jako zadovoljni", rekao je Trump novinarima nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. "To je dugoročni dogovor. To je konačni dugoročni dogovor. Stavlja sve u stvarno dobru poziciju, posebno što se tiče sigurnosti i minerala."

"To je sporazum koji će trajati zauvijek", dodao je. Trump je na svojoj platformi Truth Social rekao da su SAD i NATO "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom" te da "na temelju tog razumijevanja neće nametati carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače".

Ključne riječi
NATO Grenland Donald Trump

Komentara 27

Pogledaj Sve
Avatar essek22
essek22
07:52 22.01.2026.

Na sve to bi EU pristala bez ikakvog pritiska...Stvar je jasna, njegovi veliki igrači iz SAD su ga natjerali da se odustane od vojne intervencije nakon što su izračunali koliko će izgubit dvostrukim carinama, iza vrata se govorilo i o prodaji američkih obveznica, povlačenju novca iz fondova itd...To se već 2 put dogodilo u ovih godinu dana. Rusija preko njega pokušava razorit NATO, ne vjerujem da će uspjeti ali do kraja mandata ovog agenta će pokušavati..

PO
ponosno!
07:48 22.01.2026.

trump se povukao suočen ne samo s bijesom i iskazivanjem spremnosti Europe na žestok odgovor, nego i vlastitih republikanaca u kongresu i prijetnjama opozivom! Ovo je realno prvi veliki trumpov poraz!

FF
FRU-FRU
07:52 22.01.2026.

trump je poražen i to je jedina istina! Dobio je samo ono što mu je Danska/EU nudila od samog početka-sporazum kojim mogu realizirati što im treba, ali bez preuzimanja Grenlanda! Pobjeda Europe, poraz trumpa!

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!