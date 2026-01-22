Četiri noseća stupa: Ovako izgleda Trumpov sporazum o Grenlandu s NATO-om

Njemački Welt, pozivajući se na visoke izvore u NATO-u, objavio je četiri temeljna stupa na kojima je zasnovan sporazum o Grenlandu koji je američki predsjednik Donald Trump dogovorio s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom.

1. stup: carinske prijetnje Europi potpuno su isključene.

2. stup: Trump će dobiti svoj "prestižni projekt": izgradnju raketnog obrambenog sustava Zlatna kupola preko Grenlanda.

3. stup: Europljani će Trumpu jamčiti sudjelovanje u kontroli ulaganja na Grenlandu. SAD ima pravo veta ako države koje nisu članice NATO-a, poput Kine ili Rusije, pokušaju "iskopavati sirovine ili kupovati infrastrukturu na Grenlandu".

4. stup: Europski NATO partneri obvezuju se "na jaču predanost Arktiku".

Podsjetimo, Trump je jučer naglo odustao od prijetnji uvođenjem carina kao sredstva za zauzimanje Grenlanda, isključio je uporabu sile i rekao da je na vidiku dogovor. Trump je ublažio višetjednu retoriku koja je potresla NATO savez i riskirala novi globalni trgovinski rat. Umjesto toga, rekao je Trump, došao bi novi dogovor koji bi mogao zadovoljiti njegovu želju za sustavom raketne obrane Zlatna kupola i pristupom ključnim mineralima, a istodobno blokirati ambicije Rusije i Kine na Arktiku.

"To je dogovor s kojim su svi jako zadovoljni", rekao je Trump novinarima nakon sastanka s glavnim tajnikom NATO-a Markom Rutteom. "To je dugoročni dogovor. To je konačni dugoročni dogovor. Stavlja sve u stvarno dobru poziciju, posebno što se tiče sigurnosti i minerala."

"To je sporazum koji će trajati zauvijek", dodao je. Trump je na svojoj platformi Truth Social rekao da su SAD i NATO "formirali okvir budućeg sporazuma u vezi s Grenlandom i, zapravo, cijelom arktičkom regijom" te da "na temelju tog razumijevanja neće nametati carine koje su trebale stupiti na snagu 1. veljače".