Puhovski: Vučić neizravno priznaje Kosovo kao državu

Iako su objavili da je postignut povijesni sporazum u Washingtonu, koji bi trebao biti početak rješenja problema između Srbije i Kosova, mnogi smatraju da je taj sastanak krenuo u drugom smjeru, i to prema Izraelu. Nakon što je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić odbio potpisati dokument nazvan “Gospodarska normalizacija“, koji je u početnom obliku sadržavao točku o međusobnom priznanju Srbije i Kosova, postalo je jasno da će se naglasak staviti na gospodarske, a ne na političke pregovore između dviju zemalja. Sporazum sadrži točke o pregovorima o gradnji infrastrukture – željezničkih pruga i cesta, kao i pomoć malim i srednjim tvrtkama, a cijeli paket vrijedan je čak 13 milijardi dolara! Vučić je u Washingtonu rekao da je odbacio točku o međusobnom priznanju. Ono što je dobro za Srbiju, a loše za Kosovo, stavka je o jezeru Gazivode, čime Srbija dobiva pristup kosovskim resursima, ali i jednogodišnji moratorij na članstvo Kosova u međunarodnim organizacijama.

“Kampanja za nepismene”

Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da sporazum koji su potpisale Srbija i Kosovo odgovara fantazijama antisemita. – Sastali su se američki predsjednik Trump, predsjednik Srbije Vučić i premijer Kosova Hoti, a naposljetku potpisali sporazum koji se odnosi na – Izrael. Dogovorili su se da Srbija preseli veleposlanstvo u Jeruzalem, a Kosovo u zamjenu za priznanje od Izraela stavi neke palestinske militantne skupine na listu terorističkih organizacija. Sve drugo zapravo je potvrđivanje onoga što je već funkcioniralo dok Kosovo nije uvelo carine na uvoz robe iz Srbije – kazao je Puhovski ističući da je čudno što Vučić i Hoti nisu potpisali sporazum međusobno, već preko Trumpa. – To mi je sličilo na one davne pregovore između Palestinaca i Izraelaca. To je jednostavno Trumpov trik i kampanja za nepismene. Svi koji su pismeni razumiju da sve što danas radi, Trump radi da sakrije svoj neuspjeh. Fascinira me što Vučić stalno govori da nikada neće priznati Kosovo, a stalno pregovara s Kosovom. Time neizravno priznaje da Kosovo postoji kao neovisna, samostalna država. A to što stalno naglašava da ga neće priznati, čiste su gluposti. Vučić ima granicu s Kosovom koju ne može prijeći, tamo su kosovski policajci i kosovska carina. Srbi samo simbolički ne priznaju Kosovo.

Osim srpskim nacionalistima, svima je drugima jasno da je Kosovo samostalna država i samo je pitanje vremena kada će ga Srbija morati priznati jer Kosovo više nije njezina pokrajina – kazao je Puhovski i napomenuo da je premijer Avdullah Hoti samo privremeno na funkciji dok se ne vrate veliki igrači. – Ne smatraju ga pravim vođom Kosova. Zna se tko su povijesni vođe. S obzirom na to da je tu privremeno, ima veći manevarski prostor i manje šanse da ga proglase izdajnikom – zaključio je Žarko Puhovski.

– Nakon povijesnog sastanka u Bijeloj kući i potpisivanja sporazuma od 16 točaka, najveći dobitnici su, redom, Izrael, Donald Trump, Srbija pa Avdullah Hoti – smatra Vladimir Filipović, novinar beogradskog Blica. – Izrael jer je dobio priznanje većinski muslimanske “države” i još jednu ambasadu u Jeruzalemu, tek treću, poslije SAD-a i Gvatemale. Trump jer je prikupio političke poene i još jednom zaslužio podršku izraelskog lobija uoči predsjedničkih izbora (kao i 2016.), Srbija jer će dobiti velik novac i investicije, a Hoti jer je prvi albanski političar poslije Ibrahima Rugove i Ise Mustafe koji je pomaknuo Prištinu s mrtve točke, premda, budimo iskreni, on je tu samo pokupio kajmak nakon američke inicijative – kazao je za Večernji list Vladimir Filipović.

“Srpski prst u oko Europi i Kini”

Sa srpske strane, sporazum ima svoju cijenu, koja nije mala, smatra Filipović. – Najvažniji ustupci su svakako premještanje veleposlanstva Srbije u Jeruzalem, čime će naići na osudu ne samo cijelog islamskog svijeta, već i kompletne EU kojoj toliko željno teži. Druga je stvar ustupanje velikih infrastrukturnih projekata američkim tvrtkama, kao prst u oko drugu Xi Jinpingu (kineski predsjednik, nap. a.), s obzirom na to da je širenje kineske 5G mreže, jednog dana, u Srbiji praktično onemogućeno tim ugovorom. Treći ustupak je obustava kampanje za povlačenje priznanja Kosova. Četvrti i možda najteži ustupak stav je službenog Bruxellesa, koji nimalo blagonaklono ne gleda na Trumpovu “đon-diplomaciju” kojoj smo se podredili – zaključio je Vladimir Filipović.