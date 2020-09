Povijesni trenutak u SAD-u: Hoti i Vučić potpisali sporazum s Trumpom

Kosovski premijer Avdullah Hoti i srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić u Bijeloj kući potpisali su sporazum sa Sjedinjenim Američkim Državama, javlja Blic.

Američki predsjednik Donald Trump kazao je kako su Beograd i Priština posvećeni ekonomskoj normalizaciji te da je ovo korak prema gospodarskoj suradnji.

Vučić je pak jučer odbio potpisati sporazum u kojem se priznaje Kosovo.

Signing ceremony on increased economic normalization between Kosovo and Serbia pic.twitter.com/bSCBp9dYJi