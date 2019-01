Pucnjava u kuglani: Troje mrtvih i četvero ranjenih

Oko ponoći, u kalifornijskom gradiću Torranceu, 32 kilometara udaljenom od Los Angelesa, došlo je do svađe u Gable House Bowl nakon čega su uslijedili pucnjevi. Policija je objavila da je troje mrtvih i četvero ozlijeđenih te su upozorili stanovnike gradića da se sklone sa ulica oko centra. Sve žrtve su muškarci, piše Daily Mail.

Vlasnik objekta, Jesus Perez, rekao je da je prije pucnjave čuo veliku svađu nakon koje su uslijedila 'barem četiri pucnja'.

- Otrčali smo u bar i sakrili se. Čuli smo da su neki ljudi upucani - ispričao je Perez, koji se skrivao 15 minuta prije nego ga je iz zgrade izveo zaštitar.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.