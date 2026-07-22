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TOPLINSKI VAL U EUROPI

Golemi problem zahvatio popularnu destinaciju: Temperature preko 40 °C, a oni bez struje

Heatwave in Malta
Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI/REUTERS
1/19
Autor
Dora Taslak
22.07.2026.
u 14:02
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"Želim se ispričati svima koji su bili bez električne energije", rekao je premijer Robert Abela

Toplinski val već danima pogađa Maltu, a temperature su se tijekom vikenda popele do čak 43,3 °C. Ekstremne vrućine dovele su do rekordne potražnje za električnom energije, što je u konačnici uzrokovalo kvarove u distribucijskoj mreži te nestanke struje. Valletta, glavni grad, i danas je bila bez struje, dan nakon što je premijer izdao bezuvjetnu ispriku za niz prekida u opskrbi tijekom nekoliko dana.

"Želim se ispričati svima koji su bili bez električne energije u posljednjih nekoliko sati. Ta isprika je bezuvjetna", rekao je premijer Robert Abela u utorak dok su ljudi u nekoliko lokaliteta izvještavali da su proveli noć bez ventilatora ili klimatizacije, prenosi Reuters. "Iako smo učinili puno, izazovi su veliki. Učinci klimatskih promjena se pokazuju, a temperature stalno rastu i traju duže“, dodao je.

Nestanak struje pogodio je i državne urede, brojne tvrtke, kao i restorane koji su istakli kako su morali bacati hranu. S obzirom na to, oporbeni političari zatražili su naknadu štete za obitelji i tvrtke.
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Ključne riječi
Robert Abela vrućine nestanak struje toplinski val Malta

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