Golemi problem zahvatio popularnu destinaciju: Temperature preko 40 °C, a oni bez struje

Toplinski val već danima pogađa Maltu, a temperature su se tijekom vikenda popele do čak 43,3 °C. Ekstremne vrućine dovele su do rekordne potražnje za električnom energije, što je u konačnici uzrokovalo kvarove u distribucijskoj mreži te nestanke struje. Valletta, glavni grad, i danas je bila bez struje, dan nakon što je premijer izdao bezuvjetnu ispriku za niz prekida u opskrbi tijekom nekoliko dana.

"Želim se ispričati svima koji su bili bez električne energije u posljednjih nekoliko sati. Ta isprika je bezuvjetna", rekao je premijer Robert Abela u utorak dok su ljudi u nekoliko lokaliteta izvještavali da su proveli noć bez ventilatora ili klimatizacije, prenosi Reuters. "Iako smo učinili puno, izazovi su veliki. Učinci klimatskih promjena se pokazuju, a temperature stalno rastu i traju duže“, dodao je.

Nestanak struje pogodio je i državne urede, brojne tvrtke, kao i restorane koji su istakli kako su morali bacati hranu. S obzirom na to, oporbeni političari zatražili su naknadu štete za obitelji i tvrtke.