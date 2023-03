Najmanje osam mrtvih u Hamburgu: 'Čuli smo pucnjeve. Bilo je 12 uzastopnih hitaca'

U napadu na zgradu Jehovinih svjedoka u njemačkom gradu Hamburgu ubijeno je najmanje osam ljudi, a više je ozlijeđenih od kojih troje teško, objavila je policija. Policija kaže da je pucnjavu izveo usamljeni napadač koji bi mogao biti među mrtvima, iako to tek treba biti službeno potvrđeno. Za sada "nema pouzdanih informacija o motivu", kažu u policiji.

Također, kažu da je napadač otvorio vatru nakon što je ušao u zgradu, prije nego što je navodno pobjegao na prvi kat. Policajci koji su stigli na mjesto događaja čuli su pucanj s gornjeg kata i pronašli tijelo na katu, a istraga se nastavlja.

Several people died in a shooting at a place of worship used by Jehovah’s Witnesses in Hamburg, Germany https://t.co/EAz5xMUxeU pic.twitter.com/XiVwNaoKbn