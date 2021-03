Dramatična snimka: Pucnjava u Coloradu, ranjeni leže u trgovini i na parkiralištu

Nakon dojave o pucnjavi u trgovini u Boulderu, državi Colorado, interveniralo je desetak policijskih vozila, uključujući i SWAT jedinicu. Prema posljednjim informacijama, napadač je još uvijek u trgovini.

Snimke i fotografije prikazuju ranjene osobe koje leže u trgovini u kojoj se dogodila pucnjava i ispred nje na parkiralištu. Iz trgovine je izašao i jedan čovjek bez odjeće u lisicama. Čini se da mu je desna noga bila prekrivena krvlju. Preuzela ga je Hitna pomoć, piše CBS.

UPDATE: Police in #Boulder seen leading this man away during active-shooter situation. He appears to have a bloody leg. Man was placed on a stretcher and put in an ambulance. Unclear if this is a suspect. pic.twitter.com/I0mrwfTTZm — Dan Snyder (@DanSnyderFOX25) March 22, 2021

Službenici su za ABC News potvrdili da je osumnjičenik otvorio vatru i na njih kada su stigli na mjesto događaja po dojavi.

Policijska uprava upozorila je putem Twittera građane da se drže podalje od područja trgovine King Soopers.

DEVELOPING: Police are responding to an active shooter at a supermarket in #Boulder, Colorado. Graphic video shows multiple people injured.



(GRAPHIC VIDEO) pic.twitter.com/mKKCRV9Dm8 — YWN REPORTER (@YWNReporter) March 22, 2021

#Bouldershooting No reports yet of what exactly happened inside King Sooper's in Table Mesa Shopping Center. We've been watching emergency responders arrive since 2:30 pm. No less than five dozen emergency vehicles. pic.twitter.com/SCMCWmaGvy — cecil disharoon (@luelyron) March 22, 2021

Objavljen je i videozapis koji prikazuje policajce koji su opkolili trgovinu te koji na razglas govore osumnjičeniku da se preda.

Prednja stakla na supermarketu razbijena su, no još uvijek nije postoji kako. Moguće je da ih razbio napadač, policija ili građani koji su htjeli pobjeći iz trgovine.