Pucnjava u centru Bratislave: Dvoje mrtvih, jedna osoba ozlijeđena. Napadača traži i helikopter

Dvije osobe poginule su u pucnjavi koja se večeras dogodila u centru Bratislave, a ozlijeđena je i konobarica jednog kafića u ulici.

Počinitelj je još u bijegu, a prema informacijama policije, na sebi je imao crnu kapu, plave hlače te jaknu, prenosi slovački Sme.sk.

Iznad grada patrolira i policijski helikopter, zajedno s policijskim patrolama koje su u potrazi za napadačem.

2 dead, 1 injured after shooting on the street near popular LGBT bar in Bratislava, #Slovakia. Suspect on run. Motive uknown at this moment. @denniksme informed: https://t.co/ohFdrDMaLL