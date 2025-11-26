Pucnjava u blizini Bijele kuće: Ranjena dva pripadnika Nacionalne garde

Dva pripadnika Nacionalne garde ranjena su u srijedu tijekom pucnjave u centru Washingtona, DC. Prema prvim informacijama, do incidenta je došlo u užem gradskom području, a detalji još uvijek nisu potpuno razjašnjeni.

Metropolitanska policija Washingtona objavila je na platformi X da je mjesto događaja osigurano te da je jedan osumnjičenik priveden. Građanima je upućen apel da zaobilaze područje dok traje istraga. Iz Nacionalne garde zasad nije stigao službeni komentar, a okolnosti pucnjave ostaju nepoznate.

Predsjednik Donald Trump odmah je obaviješten o incidentu, potvrdila je glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt. “Bijela kuća je svjesna i aktivno prati ovu tragičnu situaciju,” navela je u priopćenju, dodajući kako je predsjednik dobio početne informacije.

Kako piše CNN, pripadnici Nacionalne garde iz više saveznih država raspoređeni su u Washingtonu već mjesecima, kao dio protukriminalne operacije predsjednika Trumpa koja se postupno proširila i na druge veće američke gradove.