Psihijatar otkriva što je mogao biti okidač za stravičan zločin

Ono što čovjeka čini društvenim bićem emocionalna je zrelost i nadvladavanje vlastitih osjećaja, bilo na način da svoju ljutnju, bijes, požudu ili bilo koju drugu strast uspijevamo odgoditi ili da te snažne osjećaje sublimiramo i tu energiju koju u nama proizvode usmjerimo na neki koristan rad kako bismo je iz sebe izbacili. Stravični čin nasilja nad vlastitom djecom, koje je otac jedno za drugim bacio kroz prozor s visine od šest metara i time ih teško, neke za život opasno ozlijedio, pokazuje prvenstveno da taj otac nije uspio izregulirati svoje osjećaje i postići emocionalnu zrelost te da najvjerojatnije mrzi sebe i osjeća se bezvrijedno – kaže psihijatar prof. Vladimir Gruden.

– To je učinio iz zanimljivog razloga. Ako udariš na one koje voliš, a za očekivati je da svaki roditelj, ma kakav bio, voli svoju djecu, time zapravo udaraš na sebe i činiš svojevrsno samoubojstvo. Do toga dolazi kad podlegneš životnim teškoćama jer su ti nepodnošljive. Netko se u toj situaciji opija, netko se ubije, a netko uništi ono što mu je najmilije ubijajući tako sebe. Jednostavno razvija neku vrstu autoagresije.

Pogledajte izjavu vlasnika kuće:

[video: 29749 / ]

Zasigurno mrzi sebe jer se ne osjeća dovoljno vrijedno pa ovakvom eksplozijom svojih osjećaja u konačnici uspijeva privući pozornost na sebe i, evo, mi o njemu razgovaramo. Slično je kad se ljudi penju na Himalaju ili bjesomučno brzo voze automobil, svjesni da mogu poginuti, ali poginuli bi na Himalaji ili pri nenormalno velikoj brzini i time bili zabilježeni, na neki način “slavni” – govori prof. Gruden.

Slabija verzija takvog ponašanja svađa je roditelja i djeteta pri čemu, kaže, roditelj zna reći: “Bilo bi bolje da te nisam ni rodio!”