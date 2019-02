Ušetao u policiju i rekao: Bacio sam svoju djecu s balkona

Djeca, najstarija sestra od osam godina, dvije mlađe sestrice od sedam i pet godina te najmlađi brat od tri godine, još su bila u snu, u pidžamama. Bilo je tek 6.45 sati ujutro. Njihov otac Josip Rođak (54) prvo je uhvatio jednu djevojčicu i s balkona je bacio na popločeni put. Potom se vratio u kuću i jedno po jedno dijete bacao na isto mjesto s visine od nekoliko metara.

“Kurvin sine, što si to napravio”, vikala je njegova supruga kada je postala svjesna što se događa. Josip Rođak samo je prošao pokraj nje, spustio se u prizemlje kuće u Ulici bana Josipa Jelačića u Pagu, izašao van, sjeo u automobil i odvezao se na policiju.

Djeca imaju brojne ozljede, frakture lubanje, jednom djetetu puklo je plućno krilo... Sedmogodišnja djevojčica bori se za život, a kako joj se danas stanje kompliciralo, u pripravnosti je bio i Vladin zrakoplov da je hitno preveze u Zagreb. Dijete je vozilom Hitne medicinske pomoći uz pratnju anesteziološkog tima upućeno u KBC Zagreb. Troje djece teško je ozlijeđeno, osmogodišnja djevojčica ima ozbiljne ozljede, dok su njezina mlađa sestrica od pet i najmlađi brat od tri godine prošli tek nešto bolje.

Što se događalo tog jutra, majka djece i Josipova supruga Katica kazala je za Index.hr:

– Probudio me u 5.55, prije 6 sati. Pitao me spavam li. Ja sam na to rekla da ne spavam. Onda sam se okrenula prema njemu, a kasnije sam se okrenula prema djetetu – započela je Katica Rođak.

– Ja nisam skužila da mi je odnio djecu. Nisam shvatila dok mi nije odnio stariju kćer, onu što joj je unakazio oko. Kad sam vidjela da je nosi, mislila sam da je nosi u dnevni boravak. A bacio ju je dolje na beton – rekla je uznemirena majka.

Diše uz pomoć stroja

– I onda sam otrčala dolje. Bila sam u gaćama, bosa. Vidjela sam dijete u lokvi krvi – rekla je Katica Rođak Indexu.

– Susjed je zvao hitnu i policiju. Ne znam gdje je sada muž. Ne želim čuti za njega, ne zanima me. Ne znam što se događa s njim – završila je priču Katica Rođak.

Majka je danas dala i izjavu centru za socijalnu skrb. Opet je demantirala da je bilo nasilja i rekla je da ništa nije upućivalo na ovu tragediju. Danas ujutro ispred kuće stajali su samo nijemi i šokirani policajci i starac, 85-godišnji Bernard Maričević, stanodavac obitelji. Starac je zaplakao.

– Radio sam u Libanonu i svašta doživio, ali ovako nešto nikad nisam vidio – rekao nam je Maričević.

– Bilo je oko šest ujutro kad sam čuo jak udarac. Mislio sam da je pala roba, a on je bacao djecu s balkona jedno za drugim. Jedno je dijete bacio na drugo. Sve je bilo puno krvi. Mala je udarila glavom o kamen. Ja sam najmanje dijete odnio gore. Bili su jadni još u pidžamama, a ja sam ih pokrio dekicom – zajecao je Maričević.

– Kad sam ja izašao, već ih je troje bilo podu, a četvrto je bacao s balkona. Onda je izašla majka i vikala: “Kurvin sine, što si to napravio?” On je samo sjeo u auto i prijavio se na policiju – rekao nam je Maričević ne znajući objasniti zašto se to dogodilo. Kaže da se nisu svađali, da su uredno plaćali najam, ali da je otac bio čudan.

– Uvijek je gledao mobitel i govorio o novim autima. Radio je na recepciji u kampu Šimuni, došli su prije dosta godina iz Slavonije. Čudan je bio, ogroman i čudan – rekao nam je 85-godišnjak. Sve je prvi vidio susjed Ivica Škoda. S užasom je prepričao:

– Kada sam išao na posao, došla je žena i rekla da su djeca popadala. Prvo sam pomislio da su sama izašla i pala s balkona, a u tom trenutku sam izašao i vidio kako djeca leže dolje. Uto je došao njihov tata i otišao u auto, ja sam računao da on ide po hitnu, no on je jednostavno nestao, valjda se otišao odmah prijaviti policiji – kazao nam je Škoda. Scena je, kaže, izgledala strašno.

– Što možete vidjeti u toj situaciji? Polomljeni, izudarana lica, krvavi, samo se nadam da će sve biti u redu i da neće biti gorih posljedica – kaže Ivan Škoda.

Oca djece poznavao je otprije i kaže da nikada ne bi rekao da je u stanju tako nešto napraviti.

– Jesu li živi, jesu li živi – pitala je novinare susjeda Marija govoreći kako je čula da je obitelj u kojoj se dogodila tragedija uskoro trebala biti iseljena iz kuće i da je to možda razlog što je otac poludio. Drugi u to ne vjeruju i anonimno tvrde da je oduvijek bio lud.

– Pa nitko normalan ovo ne može napraviti. Čula sam da je u Virovitici maltretirao svoje prvo dijete i da je bio pod nadzorom Centra za socijalnu skrb – rekla nam je jedna Pažanka, a baš u tom trenutku prošla je majka djece. Pred novinarima se doslovno skrivala, bježala i tek nešto nerazgovijetno dobacila. U jednom trenutku u kuću je došao i Radovan Marjanović iz DORH-a rekavši da će protiv Josipa Rođaka biti podnesene kaznene prijave za četiri teška ubojstva u pokušaju.

– Unutar kuće sve je razbacano. Djeca su bila vezana za majku i stalno išla za njom. Sada se svašta priča, da su u obitelji imali ili su trebali imati skrbnika. Da ga je policija trebala nadzirati jer da im je bio poznat otprije... Sigurno je da je on monstrum – rekli su nam na Pagu. O stanju djece na konferenciji novinare izvijestio je ravnatelj bolnice Željko Čulina.

– Liječnici se još uvijek bore za život sedmogodišnjakinje koja diše uz pomoć mehaničke ventilacije, a osmogodišnja djevojčica u stabilnijem je stanju, no također s teškim ozljedama. Imaju frakture lubanje – rekao nam je kirurg Jaša Pavić. Obitelj je godinama bila pod nadzorom Centra za socijalnu skrb. Naime, kako neslužbeno doznajemo, još prije šest ili sedam godina obitelj je došla pod nazor Centra zbog kćeri koju Rođakova supruga ima iz prvog braka, a koja je navodno nakon toga izmještena iz te obitelji u dom. Potom je, kako neslužbeno doznajemo, Centar pod nazor stavio obitelj i prošle godine, i to zbog najstarije djevojčice.

Nije najavio krvavi pohod

– Kada je djevojčica došla u školu, imala je vidljive poteškoće u govoru i sve je prijavljeno Centru. Kako su reagirali, zašto nisu ili jesu provjerili kako žive i je li tu bilo zlostavljanja i prije, mora se utvrditi – rekao nam je naš izvor uz istrage. Iz policije neslužbeno doznajemo da je Josip Rođak bio prijavljivan zbog prijevara i pronevjera na području Slavonije.

– Samo je ušao u policiju i rekao je da je bacio djecu s balkona, nije rekao zbog čega. Supruga je rekla da su spavali i da ničim nije najavio da će to napraviti – rekao nam je naš izvor.

Ministrica Murganić obišla je stradalu djecu u zadarskoj Općoj bolnici i zajecala vidno potresena: – Ovo je nezapamćen događaj – rekla je ministrica.

– Želimo vidjeti cijeli tijek događaja, procijeniti kako je Centar skrbio o obitelji, gdje su bili propusti i naposljetku se dogovoriti kako dalje – zaključila je dodajući kako se nada da će se djeca oporaviti.