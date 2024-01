Krvavi napadi pasa: O ovim smo incidentima pisali zadnjih mjeseci, žrtve najčešće djeca i stariji

Niz nedavnih napada pasa u Hrvatskoj izazvao je ozbiljnu zabrinutost građana, posebno nakon tragičnog incidenta koji se dogodio u utorak, 30. siječnja, na području Bulevara u Zadru. Policija je ondje zaprimila dojavu o smrti 82-godišnje žene, a na mjestu događaja pronađen je i pas pasmine američki staford, kućni ljubimac člana obitelji. On je, prema rezultatima obdukcije, nasmrt izgrizao 82-godišnjakinju, zbog čega je vlasnik psa uhićen.

Ovaj incident nije usamljen u seriji napada pasa koji su u posljednje vrijeme zabilježeni diljem zemlje. Samo od rujna prošle godine Večernji list pisao je o najmanje sedam napada na području Hrvatske, a u incidentima su u više navrata, nažalost, nastradali i maloljetnici.

Dana 31. prosinca 2023. godine pas stafordski terijer napao je 31-godišnju ženu u Kovačevcu, nanijevši joj teške tjelesne ozljede. Pas nije bio pod nadzorom svog 18-godišnjeg vlasnika. Nekoliko dana ranije, između popodneva 29. prosinca i jutra 30. prosinca 2023., pas u vlasništvu 38-godišnjaka u Zagrebu je napao i usmrtio psa te lakše ozlijedio 73-godišnju vlasnicu. Nakon toga isti je pas ušao u neograđeno dvorište i ponovno napao, a ovoga puta usmrtio je psa u vlasništvu 75-godišnjaka.

U subotu, 18. studenoga 2023., pas je napao 12-godišnjeg dječaka u Donjem Dragancu. Do incidenta je došlo kada se maloljetnik pokušavao popeti na bicikl, a pas je 12-godišnjaka ugrizao za nogu i stražnji dio glave. U bolnici u Bjelovaru utvrđene su mu lake tjelesne ozljede, dok je protiv 50-godišnje vlasnice psa podignuta prijava.

VEZANI ČLANCI:

Istoga dana napad se dogodio i na zagrebačkoj Trešnjevki, kada je pas iznova napao dijete. Prema izvješću policije, 38-godišnjak je primijetio dijete koje je napadao pas, držeći zubima kapuljaču njegove jakne. Muškarac je pokušao odvojiti životinju od djeteta, prilikom čega ga je pas više puta ugrizao za ruke. Muškarcu su u KBC-u Dubrava dijagnosticirane teške ozljede.

U 10. mjesecu 2023. devetogodišnji dječak završio je u Klaićevoj nakon što ga je napao pas ispred Gimnazije Lucijana Vranjanina u Zagrebu. Kako su tada ispričali roditelji, dijete navodno ni s čim nije isprovociralo psa. Samo nekoliko dana prije toga bračni par iz Dubrave napao je pas težak više od 60 kilograma dok su šetali parkom. Muškarac je zadobio više ozljeda po rukama, a supruga je dobila i teške ozljede na glavi. Početkom rujna pas je u zagrebačkom Brestju ugrizao dječaka za lice.

Inače, vlasnik pasa u ovakvim i sličnim situacijama može odgovarati za kazneno djelo iz članka 215. Kaznenog zakona dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom. Za to je predviđena kazna zatvora od šest mjeseci do pet godina. Tko ta djela počini iz nejaha, kaznit će se kaznom zatvora do tri godine.

VIDEO Strava u Zadru: Staford usmrtio staru u stanu