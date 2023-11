Stravičan napad psa na Trešnjevki: Spašavao dijete i zadobio teške ozljede

Novi napad psa na dijete dogodio se jučer oko 15 sati na zagrebačkoj Trešnjevki. Kako javlja policija, u ulici Bernarda Vukasa, tijekom šetnje ulicom 38-godišnjak je na tlu uočio dijete koje napada nepoznati pas držeći zubima kapuljaču njegove jakne te žensku osobu koja, u namjeri da psa odvoji od djeteta, povodcem udara psa.

Kako bi pomogao djetetu, oštećeni potom rukama hvata psa i odvaja ga od djeteta uslijed čega ga je pas više puta ugrizao za ruke dok se ženska osoba sa psom i djetetom udaljila s mjesta događaja. Liječnička pomoć oštećenom je pružena u Kliničkoj bolnici Dubrava gdje je utvrđeno da je teško ozlijeđen. Kriminalističko istraživanje je u tijeku.

Iako mediji sve češće izvještavaju o napadima opasnih pasa koji nisu na povodcu na djecu i prolaznike, u Zagrebu je u 2023. vlasnicima kod kojih su uočene nepravilnosti, odnosno nisu se držali odredaba Odluke o držanju kućnih ljubimaca koje uključuju i zabranu šetnje bez povodca osim na mjestima gdje je to dopušteno, izrečeno samo 85 prekršajnih sankcija.

Prema proceduri, opasni psi koji napadaju ljude završe na resocijalizaciji u Dumovcu gdje najčešće provedu ostatak života jer ih bez obzira na to što više ne predstavljaju rizik, nitko ne želi udomiti. Najbolji je primjer psa Otta, cane corsa koji je napao petero ljudi. Nakon treninga i resocijalizacije Otto je postao miran pas koji sluša naredbe, no već više do godinu dana nitko ga ne želi udomiti. (naslovna slika).