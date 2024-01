Detalji stravičnog napada psa u Zadru: 'Navodno je susjed čuo lavež i prijavio'

U zadarskom naselju Bulevar pas pasmine staford usmrtio je 82-godišnju staricu, potvrdili su iz policije nakon obavljene obdukcije. Priveden je vlasnik psa, član obitelji, a neslužbenu informaciju da je navodno riječ o unuku nisu nam potvrdili službeno u policiji niti na Bulevaru. Ispred ulaza gdje se dogodila stravična tragedija ostavljeni su lampioni i svi s kojima smo razgovarali bili su užasnuti saznanjem o tragediju.

- Znam o kome se radi. Taj staford je više puta koliko sam čuo bio u stanu kod starice i nemam informaciju da li je bio agresivan. Priča se da je sad prvi put ostavljen na samo s njom, no drugi kažu da to nije istina. Navodno je susjed čuo lavež i prijavio, ali tko će znati što je zapravo bilo. Ono što je sigurno jest da je starica tragično stradala i da je to velika tuga za sve - rekao nam je jedan od susjeda kojeg smo zatekli na mjestu tragedije.

VIDEO Strava u Zadru: Staford usmrtio staricu u stanu

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Policijski službenici Policijske uprave zadarske izvjestili su u srijedu ujutro da se u suradnji s nadležnim županijskim državnim odvjetništvom u Zadru, u službenim prostorijama policije provodi kriminalističko istraživanje nad jednim hrvatskim državljaninom u svezi kaznenog djela iz domene kaznenih djela protiv opće sigurnosti.

VEZANI ČLANCI:

- Naime, jučer 30. siječnja u ranojutranjim satima policija je zaprimila dojavu kako je u stanu na području Bulevara u Zadru pronađena mrtva ženska osoba u dobi od 82 godine s ozljedama koje upućuju na nasilnu smrt. Također u stanu je zatečen i pas pasmine američki staford, vlasništvo člana obitelji.

Na mjestu događaja policijski službenici proveli su očevid dok je brigu o psu preuzela nadležna veterinarska služba. Temeljem naloga državnog odvjetništva na Odjelu patologije provedena je obdukcija nad tijelom ženske osobe, kojom je utvrđeno kako je preminula od posljedica ugriza psa - istakla je glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin. Na upit Večernjeg lista potvrđeno nam je da je pas koji je usmrtio staricu u vlasništvu člana obitelji koji je uhićen.

U trenutku našeg dolaska policiju nismo zatekli, a veći broj susjeda nije ni znao što se dogodilo. - Ja sam čuo da se dogodilo ubojstvo i da je netko priveden zbog ubojstva. Nisam znao da je pas usmrtio staricu - rekao nam je jedan od susjeda. - Poznavao sam ženu za koju su mi rekli da ju je pas usmrtio. To je strava sto se dogodilo ako je istina. Svi znaju da su ti psi opasni - rekao nam je drugi stanar.

- Moja nesretna susjeda nije imala lak život i sad je još jadna i ovako stradala. Grozno je to što joj se dogodilo. Neki pričaju da ju je usmrtio pas od unuka drugi da je to bio pas od nekog drugog. Nemojte molim vas više - kroz suze nam je rekla susjeda nesretne starice.

- Jučer ujutro sam vidio policiju, pa i hitnu i mrtvozornika. Čuo sam svašta i svašta znam, ali neću o tome osim što vam mogu reći da mi je strašno žao nesretne žene - rekao nam je jedan od susjeda tragično stradale žene.